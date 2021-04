Nejstarší známá whiskey jde do aukce. Pochází zřejmě z 18. století

Pokud milujete whiskey, měli byste se mít na pozoru. Do dražby jde totiž nejstarší známá láhev stočená ve městě LaGrange v americké Georgii. Podle odborníků pochází pravděpodobně z 18. století. Láhev může stát až téměř milion korun.

Podle společnosti Skinner, která se na dražbě podílí, pochází láhev Old Ingledew Whiskey z 60. let 18. století. Právě proto ji odborníci považují za nejstarší známou whiskey, která existuje. "Online aukce se bude konat od 22. do 30. června 2021,“ píše CNN.



Experti odhadují, že cena láhve se bude pohybovat od 20 do 40 tisíc dolarů (přibližně od 429 tisíc do 858 tisíc korun).



Uhlíková metoda určující stáří, při které asistovala Georgijská univerzita, odhadla, že alkohol vypálili mezi lety 1762 až 1802. Jedná se o dobu, kdy probíhala americká válka za nezávislost. Kde byla přesně láhev s lahodným mokem vyrobená, není jasné.



Odborník na vzácné lihoviny společnosti Skinner v prohlášení uvedl, že tato whiskey je považována za "poslední ze tří lahví sbírky, kterou J. P. Morgan daroval washingtonským politickým elitám“.



Finančník John Pierpont Morgan měl láhev údajně koupit během jedné ze svých častých návštěv Georgie. Podle aukční síně bylo tehdy zcela běžné, že alkohol po zrání v dubových sudech skladoval v demižonech.



Přestože se pravděpodobně jedná o nejstarší známou láhev whiskey, zdaleka není tou nejdražší. V roce 2019 se láhev šedesátileté skotské whiskey vydražila v aukci za jeden milion liber (přes 29 milionů korun).

