Nejtvrdší opatření se možná zruší. HLASUJTE, co má skončit jako první

Opoziční strany budou ve středu jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO) o nouzovém stavu. Odmítají dalších 30 dní, chtějí se ale domluvit na kompromisu. Nepřijatelné je pro ně zejména pokračování tvrdé uzávěry okresů, chtějí i pevný plán znovuotevření škol. Hlasujte v anketě TN.cz, jaká opatření mají podle vás co nejdřív skončit.

Už v pátek opět proběhne bitva o nouzový stav. Česko je v něm už od října a měl skončit 28. března. Vláda ale žádá poslance o dalších 30 dní. Opozice vyhovět nechce.

Jednání ale ještě budou pokračovat. Ve středu se zástupci stran sejdou s premiérem Andrejem Babišem (ANO), později by měli diskutovat i s jednotlivými ministerstvy. Z jejich úterních vyjádření jasně vyplývá, že ani pro kratší protažení stav nouze nebudou hlasovat, pokud se s kabinetem nedomluví na kompromisech. Některá z tvrdých opatření by tak mohla skončit.

"Hnutí SPD stejně jako dosud nepodpoří prodloužení nouzového stavu. Plně se potvrzuje, že plošná opatření a lockdown nejsou cesta. Je evidentní, že vládní opatření nezlepšují situaci. Je pro nás nepřijatelné, aby občané nemohli cestovat přes okresy za svými příbuznými. Je třeba otevřít maloobchody a služby, žáci se musejí vrátit do škol," řekl předseda hnutí Tomio Okamura. Další prodloužení uzávěry okresů, která měla původně skončit minulou neděli, nepřipouští ani koalice SPOLU tvořená stranami ODS, TOP 09 a KDU-ČSL.

Opozice chce hledat kompromis

Změnami v opatřeních si potenciální podporu nouzového stavu podmiňuje i Pirátská strana. "Pro nás je naprostou prioritou racionalizace těchto opatření, zachovat a posílit ta, která fungují, a naopak zrušit ta nelogická. Za nás je to třeba povinnost nosit roušky v zastavěné oblasti, kde nikoho nepotkáváte. Naší prioritou je také návrat žáků do škol v co možná nejbližší možné době," uvedl její předseda Ivan Bartoš.

Starostové požadavek vlády na dalších 30 dní nechápou, je podle nich neodpodstatněný. Chtějí ale dospět k dohodě. "Čekáme, s čím pan premiér přijde. Nejsme nezodpovědní ani nějací fanatičtí rozvolňovači. Jsme schopni dojít ke kompromisu, ale vláda to musí vysvětlit," předeslal předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

KSČM zatím pevnější postavení k pátečnímu hlasování nezaujala, čeká na vyjádření stranické struktury z krajů nebo měst. Podpora prodloužení ale mezi komunisty prý příliš není. "Nemám křišťálovou kouli. Pro mě je 14 dnů daleko schůdnějších než 30. Co slyším od spolustraníků, je čím dál méně pravděpodobné, že to podpoříme," prohlásil předseda komunistického poslaneckého klubu Pavel Kováčik.

