Nejvěrnější fanynky Karla Gotta: Mají s ním prostírání i polštáře

Tři dny po smrti Karla Gotta stále není jasné, jak přesně bude vypadat poslední rozloučení. Jisté je, že veřejnost se bude moci s Karlem Gottem rozloučit příští pátek na Žofíně, mše bude v sobotu 12. října v Katedrále svatého Víta. Ten den bude také dnem státního smutku. To se dotkne hlavně úřadů, které vyvěsí vlajky na půl žerdi. Kvůli očekávanému obrovskému zájmu fanoušků chystá vláda zvýšená bezpečnostní opatření.

Před vilou Karla Gotta v ulici Nad Bertramkou byla reportérka Linda Nguyenová. Ta ukázala, jak ulice, která se proměnila v pietní místo, vypadala třetí den po úmrtí oblíbeného zpěváka:

Kdy a kde bude Karel Gott pochován, zatím není jasné. Mluví se o rodinné hrobce v Újezdě u Svatého kříže na Rokycansku, kde jsou pohřbeni jeho rodiče. Ale jeho ostatky by mohly spočinout také v Praze na Vyšehradě, kde jsou pochovány významné české osobnosti. Kde by mohl být zpěvák pohřben, zjišťoval Jan Socha:

V Praze, i dalších městech České republiky se už mezi politiky i lidmi řeší, jaká místa by se mohla pojmenovat po Karlu Gottovi. V Praze by tak mohl být most Karla Gotta nebo zpívající fontána. V Plzni zase divadlo. Více už v reportáži Barbory Šimkové:

Jedna z nejvěrnějších fanynek Karla Gotta žije v Bohumíně. Desítky let sbírá kromě gramofonových desek, také oblečení s portréty Mistra, povlečení, fotografie nebo knihy. Ale i ona má konkurentku v Německu. Reportáž o ženách, které Karla Gotta zbožňovaly, natočil Josef Svoboda: