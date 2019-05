Nejvěrnější voliče měla SPD. ČSSD jich nezůstala ani polovina

Podle dat, která zveřejnila agentura Median, má nejpevnější voličskou základnu hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Před eurovolbami to, že opět SPD podpoří, deklarovalo 81 % respondentů. Naopak jen 43 % z těch, kteří stranu volili před rokem a půl do sněmovny, bylo odhodláno opět dát hlas ČSSD.

Agentura Median zjišťovala těsně před volbami voličské preference. Z jejího výzkumu bylo patrné, že voliči vládních stran, tedy hnutí ANO a ČSSD, se příliš k volbám nechystali.

Odhodláno jít volit bylo jen 38 % z těch, kteří ve sněmovních volbách v roce 2017 podpořili ANO. Z voličů ČSSD a také Pirátů bylo rozhodnuto jít znovu k urnám jen 31 % jejich předešlých voličů.

Naopak nejvíce disciplinovaní byli ti, kteří před rokem a půl podpořili STAN. Jít znovu do volební místnosti bylo rozhodnuto 57 % voličů. Okolo 50 % se pohybovalo odhodlání i u voličů dalších stran.

"Problém pro koalici TOP 09 a STAN však spočíval v tom, že ne všichni voliči STAN koalici volili. Účast lidí, kteří se v roce 2017 sněmovních voleb neúčastnili, byla v Evropských volbách zcela minimální. Právě proto je celková účast okolo 28 %, ačkoli u voličů jednotlivých stran je většinou vyšší," uvedli výzkumníci z Medianu.

Agentura provedla také analýzu, jak volili ti, kteří se voleb zúčastnili. "Nejvyšší loajalitu měli voliči SPD a KDU-ČSL, kteří v případě své účasti ve zhruba 80 % zopakovali volbu z roku 2017. Relativně vysokou loajalitu měli také voliči Pirátů, TOP 09 a ODS (okolo 70 %). Problémem koalice TOP 09+STAN+Zelení ale bylo to, že ji volila necelá polovina voličů STAN z roku 2017. Další dali přednost menším stranám (ESO, HLAS), Pirátům či KDU-ČSL," napsala agentura.

A nabízí i vysvětlení, co koalici poškodilo. "Vzhledem k počtu preferenčních hlasů pro Luďka Nidermayera a tomu, že koalice ze středopravých stran nejméně navýšila celkový zisk z voleb 2017, to naznačuje možný negativní vliv zvolení stranického lídra TOP 09 Jiřího Pospíšila do čela kandidátky," uvedl Median.

Výzkumníci také zjišťovali koho ti, kteří jednotlivé strany volili v minulých volbách, byli tentokrát rozhodnutí podpořit. ČSSD si udržela jen 43 % svých bývalých voličů. Pětina podporovatelů utekla ke komunistům. Zhruba desetinu zlákali Piráti a ANO. SPD podpořilo přibližně 6 % bývalých voličů ČSSD.

Piráti kromě ČSSD luxovali také voliče dalším stranám – hlavně hnutí STAN, kterému k Pirátům utekla zhruba pětina podporovatelů. ODS získala v omezené míře bývalé voliče Pirátů a TOP 09. Hnutí ANO nejvíce voličů získalo z řad těch, kteří v minulých sněmovních volbách podpořili SPD, KSČM a ČSSD, šlo ale jen o necelou desetinu z bývalých voličů těchto stran. Kromě ČSSD utekli k SPD také bývalí voliči KSČM a hnutí ANO, také přibližně desetina.

Z analýzy také vyplynulo, že největší zastoupení mezi voliči do 34 let mají Piráti (30 %), následovaní TOP 09 a STAN (19 %). Naopak lidé starší 55 let nejčastěji volili hnutí ANO (29 %), pak ODS (16 %) a komunisty (11 %).

ODS (18 %), Piráti (17 %) a TOP 09 a STAN (16 %) měli největší zastoupení u vysokoškolsky vzdělaných lidí. Naopak lidé se středoškolským vzděláním s maturitou a také lidé bez maturity nejčastěji volili hnutí ANO (25 % v obou případech). Kompletní analýzu najdete ZDE.