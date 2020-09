Největší developerský projekt v Česku odstartoval, v Praze vyroste "město ve městě"

Poklepání na základní kámen a těžké stroje se mohou dát do díla. Pracovat se tu bude podle plánu 12 let. V Praze vyroste luxusní čtvrť s kompletní infrastrukturou. Pěší bulvár bude kilometr dlouhý, v sousedství vyroste parkoviště pro 1000 vozů. Jedná se o největší brownfield projekt v republice. Z nevyužitého a zanedbaného místa se má stát prostředí vhodné pro život a práci až pro 12000 lidí.

"Našim cílem je, aby vzniklo alternativní centrum Prahy, nové centrum Prahy. Veřejný prostor je to nejdůležitější, co chceme Pražanům dát. Vzniknou dva velké parky," popsal developer Luděk Sekyra.

Na výstavbě se podílí několik tisíc dělníků a odveze se rekordní množství suti. Náklady na výstavbu prý nepřevýší 20 miliard korun. Pro srovnání největší česká aréna stála téměř 17 miliard a tunelový komplex Blanka zhruba 38 miliard.

Pomocí virtuální reality se mohli lidé také do připravovaných bytů podívat. Ty budou stát zhruba od pěti do osmnácti milionů korun.

"V ČR máme špatné stavební předpisy, takže se dlouhodobě stavěl nedostatek nemovitostí, vytvořil se nedostatek a ceny vzrostly. V žádaných lokalitách budou ceny i nadále vysoké," zhodnotil ekonom Štěpán Křeček.

Také samotné centrum Prahy se dočká nového bloku. Okolí Masarykova nádraží by mělo dostat zbrusu nový kabát. Dvě budovy, kompletní služby, kavárny, obchody, to vše vyroste do dvou a půl roku pár minut chůze od Staroměstského náměstí.