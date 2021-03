Největší kutilský veletrh ani letos nebude. Zrušili ho kvůli covidu

Akci každoročně navštívilo okolo 40 tisíc návštěvníků z celé republiky. Výstava se zaměřuje na zahrádkáře, kutily a pěstitele. Vždy přijíždělo okolo 300 vystavovatelů.

Vedení výstaviště se akci rozhodlo zrušit kvůli špatné epidemické situaci v Česku. V případě, že se bude zlepšovat, uvažuje veletrh nahradit malou výstavou, kde by měli menší vystavovatelé možnost prodat svoje výpěstky. Pokud by ani to situace neumožňovala, bylo by možné akci přesunout na podzim.

Naopak největší tuzemský agrosalon Země Živitelka, který se má konat v srpnu, chce vedení výstaviště zachovat. Akci muselo v loňském roce zrušit, stejně jako řadu ostatních.

Loni se na českobudějovickém výstavišti uskutečnily pouze podzimní trhy. Výstaviště zatím vyčíslilo ztráty způsobené koronavirovou pandemií na více než padesát milionů korun. Od konce ledna funguje jeden z pavilonů výstaviště jako očkovací centrum.