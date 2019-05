Největší lavina za 50 let! Takhle zničila údolí v Jeseníkách

Největší lavina za posledních 50 let se v zimě zřítila v Jeseníkách. Smetla prakticky všechno, co jí stálo v cestě a na dlouhé roky úplně proměnila údolí Velké kotliny. Ani lesníci se ještě na místo sesuvu nedostali a nemají tedy úplně zmapované škody.

Lavina údolí jesenické Velké kotliny úplně změnila. Polámané stromy, jiné vyvrácené i s kořeny, unášela desítky metrů. Odhaduje se, že masa sněhu byla široká asi 300 metrů, vysoká dva a půl metru. Při téměř kilometrové cestě brala vše, co jí stálo v cestě.

"To je věc, která do toho prostředí patří a to, že to raz za čas smete ten les, poláme stromy, to je prostě událost, která je součástí dynamiky toho ekosystému," uvedl pro TV Nova Radek Štencl z CHKO Jeseníky.

Lavina smetla spoustu stromů, hlavně břízy. Největší nebezpečí pro jesenickou přírodu ale představují smrky. Jsou totiž zdrojem potravy pro lýkožrouta, neboli kůrovce, který ve velkém smrky decimuje. Lesníci přesto doufají, že se zdejší lesy uchrání samy - díky značné nadmořské výšce.

"Pokud do některých těch smrků, které budou na nějakém osluněném místě, ten kůrovec nalítne, tak budeme zvažovat nějakou mechanickou asanaci, třeba oloupáním," dodal Štencl.

Laviny ve Velké kotlině padají každým rokem. Ta letošní byla ale zdaleka největší - odhadem za nejméně padesát let.

"Nemáme situaci podrobně zmapovanou, jelikož tam ještě leží nějaká sněhová pokrývka, jakmile budeme vědět rozsah v důsledku laviny, pak se rozhodneme co dál," řekl Miroslav Havera z CHKO Jeseníky.

Velký kotel, který je nedaleko vleků zimního střediska Ovčárna, je velkým lákadlem pro mnohé snowboardisty. Bohužel někteří za nebezpečnou jízdu zaplatili i život - jako třeba muž, který tu před deseti lety lavinu sám strhl a skončil pod ní.