Největší letadlo poprvé vzlétlo. Má vynášet rakety do vesmíru

Největší letadlo světa se poprvé vzneslo do oblak. Gigantický letoun se dvěma trupy by měl v budoucnu fungovat jako nosič kosmických raket. Během prvního zkušební letu, který trval dvě a půl hodiny, letadlo dosáhlo výšky pěti kilometrů a rychlosti 304 kilometrů za hodinu.

Kdo vidí letadlo poprvé, musí si myslet, že se obr ani nemůže odlepit od země. Záhy se to však podaří. Hranice posouvá letoun i rozpětím křídel 117 metrů.

Nápad na sestrojení gigantického letounu, který by byl schopný vynést kosmickou raketu, se začal realizovat v roce 2011. Raketa by se pak ve výšce deseti kilometrů měla oddělit od letounu a následně vynést kosmickou loď na oběžnou dráhu.

"Nakonec jsme to dokázali. Byl to velmi emotivní moment sledovat tohohle ptáka, jak vzlétá," řekl výkonný ředitel Stratolaunch Systems Jean Floyd.

Tento letoun představuje ve srovnání s dnes používanými raketami komplikovanější, ale mnohem ekonomičtější variantu. Nad Mohavskou pouští v Kalifornii se fanouškům představil s šesti motory v plné kráse a síle. K přistání ale potřebuje dráhu delší než tři a půl kilometru.

"Většinu času let probíhal podle předpokladů. Bylo to fantastické. Upřímně jsem si nemohl přát lepší první let, obzvlášť u letounu, který je tak jedinečný," popsal bývalý bojový pilot F-16 Evan Thomas.

Letoun by mohla využívat armáda, NASA i soukromé společnosti například k vynesení družic na oběžnou dráhu. Stratolaunch system spoluzakladatele microsoftu Paul Allena a Burta Rutana chce novým strojem výrazně zlevnit létání do vesmíru. Mělo by to být stejně jednoduché, jako si dnes zarezervovat letenku.