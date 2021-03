Největší obraz na světě Cesta lidstva se vydražil za 62 milionů dolarů

Cesta lidstva je rozdělena do 70 zarámovaných částí o celkové ploše 1 595,76 m2 – což je rozloha odpovídající téměř čtyřem basketbalovým hřištím. Organizátoři v prohlášení uvedli, že dílo se prodalo za 62 milionů dolarů, což je dvojnásobek odhadované částky, přičemž peníze šly na charitativní organizace pomáhající dětem.

Všech 70 částí koupil francouzský státní příslušník Andre Abdoune, který žije v Dubaji. Dílo, potvrzené Guinnessovou knihou jako největší umělecké plátno, bylo vystaveno v tanečním sále hotelu Atlantis Palm a původně mělo být prodáváno po částech.

"Pocházím z chudé rodiny a občas jsem věděl, jaké to je, když nemám co jíst, ale alespoň jsem měl lásku rodičů, školu a podporu," řekl agentuře AFP Abdoune, který provozuje obchod s kryptoměnami. "Obraz na mě mocně zapůsobil, když jsem ho viděl, a pro mě by bylo chybou, kdybych jeho části oddělil," řekl bývalý obchodník s akciemi.

Abdoune také upozornil na pandemii koronaviru a poukázal na to, jak si vybral daň na dětech po celém světě. "Musíme reagovat, takže když se mi to povede, jsem šťastný," řekl.

Jafri se snažil získat 30 milionů dolarů na financování zdravotnických, hygienických a vzdělávacích iniciativ pro děti ve zbídačených částech světa.

Čtyřiačtyřicetiletý současný umělec doufá, že jeho obraz podnítí humanitární hnutí. Dílo vytvořil v luxusním hotelu poté, co ho v něm uvěznila protipandemická opatření. Malováním umělec strávil přes dvacet týdnů.