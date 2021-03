Největší planetárium světa čeká otevření, jeho rozloha vás ohromí

Nejlidnatější město Číny, tedy Šanghaj, se teď může pyšnit velkolepou stavbou, která ukrývá největší planetárium světa. Doteď jím bylo zařízení v japonském městě Nagoya. Šanghajské Muzeum astronomie se po otevření díky své rozloze 38 164 metrů čtverečních stane největším planetáriem na světě.

Rozlohou odpovídá polovině pařížského Louvru a stavba vyšla v přepočtu na zhruba dvě miliardy korun. Obří komplex bude už brzy moct nabídnout návštěvníkům jedinečný pohled na vesmír. Kromě toho třeba i astronomické výstavy nebo nezapomenutelné zážitky kvůi speciální technologii virtuální reality.

Planetárium má tři hlavní výstavní sály a potom tři exkluzivní.Také se tu nachází vzdělávací sekce. Stavba planetária začala v roce 2016 a měla být dokončena už minulý rok. Pandemie koronaviru ale dělníkům překazila plány.

Momentálně už je práce hotová z 90 %. Těch zbývajících 10 % by se mělo stihnout do konce dubna a potom by už mělo dojít k slavnostnímu otevření. Na zkoušku by se zatím mělo největší planetárium světa otevřít v druhé půlce června.