Nejvíc svět znečišťují plasty od Coca-Coly, PepsiCo a Nestlé už třetí rok!

Už třetí rok se na předních příčkách největších znečišťovatelů plasty objevily ty stejné značky Coca-Cola, PepsiCo a Nestlé. Ukázal to průzkum dobrovolnické organizace Break Free from Plastic. Společnosti si svůj dopad uvědomují a pracují na nápravě.

Organizace Break Free From Plastic (Osvoboď se od plastů) vydala žebříček organizací, které podle jejich průzkumu nejvíc znečišťují svět plasty za rok 2020. Už třetí rok po sobě společnosti Coca-Cola, PepsiCo a Nestlé obsadily první tři příčky.

Do sběru plastů se zapojilo zhruba 15 tisíc dobrovolníků z 55 zemí. Shromáždili celkem 346 494 kusů plastových odpadků, z nichž 63 % bylo označeno jasnou značkou. Lahve společnosti Coca-Cola dobrovolníci nejčastěji nacházeli odhozené v řekách, na plážích a v parcích.

Ze zkoumaných 55 zemí, byly plasty od značky Coca-Cola nalezené v 51 z nich. "Není divu, že tři roky po sobě vidíme na pódiu stejné velké značky jako přední světové znečišťovatele plastů. Tyto společnosti investují do falešných řešení a spolupracují s ropnými společnostmi na výrobě dalších a dalších plastů," uvedla Abigail Aguilarová, regionální koordinátorka kampaně pro plasty v Greenpeace z Asie.

Společnosti se brání. "Bereme na sebe odpovědnost za udržitelnost životního prostředí a podnikáme kroky, které mají pomoci danou situaci v horizontu několika let řešit," uvedla Veronika Němcová za společnost Coca-Cola. "Celosvětově máme závazek získat každou láhev zpět do roku 2030 tak, aby žádná neskončila na skládce nebo v oceánech a plasty mohly být recyklovány do nových lahví," dodala.

Všechny tři společnosti se zavázaly ke snížení plastových odpadků v následujících deseti letech. "Boj proti plastovému odpadu je jednou z hlavních priorit Nestlé. Zavázali jsme se, že do roku 2025 změníme všechny naše obaly tak, aby byly recyklovatelné nebo znovu použitelné, a že snížíme spotřebu primárních plastů o třetinu," uvedl Robert Kičina za společnost Nestlé Česko.

Distributorem značek PepsiCo (výrobky jako například Pepsi, Mirinda, 7Up a jiné) je společnost Mattoni 1873, která už dlouhodobě v Česku usiluje o zavedení zálohového systému lahví.

"Jsme přesvědčeni, že tyto odpadky do přírody nepatří a je třeba jejich vzniku předcházet účinným sběrem a následnou recyklací," uvedla Andrea Brožová, mluvčí společnosti Mattoni 1873. Společnost PepsiCo si globálně stanovila, že do roku 2025 chce snížit obsah panenského plastu v nápojových obalech o 35 procent.

"Musíme zastavit výrobu plastů, vyřadit plasty na jedno použití a zavést standardizované systémy opětovného použití. Coca-Cola, PepsiCo a Nestlé by měly být průkopníkem v hledání skutečných řešení," uvedla Emma Priestlandová, koordinátorka kampaně Break Free From Plastic.