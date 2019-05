Nejvíce Čechů ušetří na levnějším ošacení a jídle

Za jídlo utrácíme spoustu peněz, někdy dokonce až příliš. To potvrzují účastníci nedávného průzkumu banky ING, kdy 68 % z nich uvádí, že by byli schopni nejvíce peněz ušetřit omezením návštěv restaurací. Téměř 40 % Čechů by se také více zamýšlelo nad svými nákupy potravin a nápojů. Také byste si rádi něco málo našetřili a uložili bokem? Podívejte se s námi, jak a kde se vám to nejspíše povede.



Krabičky a nákupní seznamy



Pokud chcete spořit efektivně, zaměřte se na nákup potravin a vaše stravovací návyky. „Ačkoliv drtivá většina účastníků průzkumu by hledala nadbytečné výdaje na účtech z restaurací, pouze 15 % z nich se k této možnosti skutečně uchýlí,“ podotýká Radek Sedlář, šéf retailové sekce ING. „Pokud berete spoření vážně, je potřeba si plánovat, jak tyto kýžené finance na spoření získat,“ dodává. Zkuste si alespoň na týden dopředu plánovat, co budete doma vařit. Dle toho si sepište nákupní seznam, složený hlavně ze základních surovin. Kromě ceny se zajímejte také o složení potravin, které kupujete. Dražší nemusí znamenat kvalitnější. Vaším cílem je šetřit na jídle, nikoliv na zdraví. Vařte a pečte, připravujte pomazánky. Buďte kreativní, přemýšlejte a neplýtvejte. Při vaření večeře si udělejte o porci navíc a v krabičce si ji vezměte příští den k obědu s sebou do práce. Nezapomínejte na chutné svačiny, které také máte doma v lednici a spíži. Jakmile se naučíte nosit si jídlo s sebou, ušetříte překvapivě vysoké částky a zároveň budete mít kontrolu nad tím, co jíte. Tak můžete shodit pár kilo vy a přibere naopak vaše peněženka.



Pozor na nákupní horečku



Jaro láká k obnově šatníku a obchodníci to vědí. 60 % Čechů přiznává, že by bylo schopno ušetřit znatelnou část financí rozvážnějším nakupováním oblečení, zejména ženy. Samy totiž vědí, jak se může zvrtnout cesta do obchodního centra například jen pro novou sukni. Dobré je tedy šetřit peníze tam, kde to má smysl a zároveň do nich nemůžete okamžitě jen tak sáhnout. „Pokud si spoříte doma pod matraci, máte peníze kdykoliv na dosah ruky a máte tendenci si nekontrolovaně dopřávati. Jistější a bezpečnější volbou je spořicí účet, kam si peníze budete ukládat, zhodnocovat je, ale zároveň si je můžete bez poplatků vybrat, až to bude skutečně potřeba,“ dodává Radek Sedlář z ING. Právě nyní máte možnost využít nabídku atraktivní úrokové sazby 2 % p. a. za velice férových podmínek u ING. Zřízení, vedení i případné zrušení účtu je navíc zcela zdarma a lze si ho založit on-line na www.ing.cz během pár minut.



Tím, že se vyvarujete impulzivních nákupů, rozhodně nemusíte strádat. Oblečení se dá vyměňovat, prodávat na bazarech i recyklovat. Můžete počkat, až bude váš vyhlédnutý kousek ve slevě. Slevy vyhledává za účelem šetření financí 41 % Čechů.