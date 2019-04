Nejvoňavější soutěž v Česku je hlavně o zručnosti

Čerstvé, křupavé a voňavé pečivo patří nejen do našich snídaní, je také neodmyslitelně spojeno s tradičními českými svátky. Vždyť ručně pletená vánočka se pojí k Vánocům stejně jako nadýchaný mazanec či piškotový beránek k Velikonocům.



Pekařské řemeslo vyžaduje velkou zručnost a šikovnost. To ví i letošní vítěz soutěže Pekař roku junior. Brněnský středoškolák Lukáš Behro zvítězil v dovednostní pekařské soutěži, kterou již tradičně podporují obchody Albert. Právě do nich vyráží stovky učňů z českých i moravských středních škol a učilišť na praxi. V pekárnách přímo v obchodech pletou vánočky či zadělávají bochníky chleba, které pak provoní celou prodejnu.



Desítka pekařských učňů se utkala ve finále celostátní pekařské soutěže. Svou zručnost prokázali hned ve čtyřech disciplínách. Prostorem se nejdříve rozlinula vůně čerstvě upečených bochníků chleba, kterou zanedlouho doplnila neodolatelná vůně křupavých rohlíků a housek. Největší zážitek představovalo pozorování šikovných učňovských prstů při motání vánoček. A sladkou tečkou soutěže byly nádherně zdobené chodské koláče.



Vzhled, vůni a chuť výrobků i pořádek v pekárně hodnotila porota. A co bylo nejtěžší? „Jednoznačně vše stihnout včas,“ říká mile překvapený vítěz Lukáš Behro a dodává: „Toto byla moje úplně první soutěž, do které jsem se přihlásil. Z vítězství jsem nadšený a je pro mě obrovskou motivací nejen pro mé studium, ale i pro další soutěže.“



Šikovní pekaři se v Česku neztratí, to potvrzuje i Jaromír Dřízal, výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů, která soutěž pro juniorní pekaře každoročně organizuje: „Pekařem se dnes v České republice učí zhruba 600 žáků, kteří mají před sebou jistotu stabilního zaměstnání. Zájem zaměstnavatelů o šikovné pekaře je v současné době značný. Kdo se dá na tohle krásné a voňavé povolání, má před sebou velmi dobrou perspektivu.“



Lákadlem pro absolventy oboru jsou také obchody Albert, které mají pekárny s vlastní výrobou. „V našich obchodech zaměstnáváme více než pět stovek pekařů a při vlastní výrobě pečiva potřebujeme řemeslně kvalifikované profesionály. Proto nás těší vidět talent a zručnost účastníků soutěže a jsme rádi, že události jako tato pekařské řemeslo popularizují,“ vysvětluje Ctirad Nedbálek, personální ředitel společnosti Albert. Pro mladé je práce v obchodech Albert lákavá i dalšími možnostmi kariéry. „Naši pekaři mohou vyzkoušet i jiné profese, navíc absolventům, kteří chtějí ve vzdělávání dále pokračovat, poskytujeme v prodejnách možnost flexibilních pracovních úvazků, “ dodává Ctirad Nedbálek