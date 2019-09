Nejvyšší čas na změnu pojišťovny: Tohle nabízí novým klientům!

Celkem sedm zdravotních pojišťoven v České republice nabízí bohaté výhody pro své pojištěnce, kterými se je snaží nalákat. Nyní běží druhá a poslední letošní lhůta, kdy mohou lidé přestoupit.

Všechny zdravotní pojišťovny v Česku mají svá klientská centra a také komunikují s klienty online. Během příštího týdne očekávají největší nápor. Češi totiž mají ve zvyku nechávat vše na poslední chvíli.

Pojišťovnu je možné měnit jednou za dvanáct měsíců. Nejpřesvědčivějším argumentem pro změnu jsou výhodnější bonusy pro pojištěnce. Je tedy dobré si prohlédnout, která vám sedí nejvíc. Některé pojišťovny nabízí velmi specializované bonusy a výhody. Například Vojenská zdravotní pojišťovna tak má zajímavou nabídku pro vojáky a jejich rodiny.

Pokud se vám zamlouvá jiná pojišťovna, je dobré si ověřit, zda má smlouvu s vaším praktickým lékařem i se specialisty, které pravidelně navštěvujete - především jde o zubaře a gynekologa.



"Při změně pojišťovny by se lidé měli rozhodovat hlavně podle rozsahu sítě smluvních lékařů, se kterými pojišťovna spolupracuje. Ty můžete snadno zjistit například na webových stránkách pojišťovny, dotazem na pobočce nebo telefonátem na informační lince pojišťovny. Velmi důležitou roli ale hrají nabízené benefity a výhody," uvedla tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová.

Je dobré si také zjistit, kde se nachází vaše nejbližší pobočka a jestli vám vyhovuje i její personál. Přestože se dnes již plno formalit dá zařídit online, v některých případech se návštěvě pobočky zkrátka nevyhnete.





Jak na změnu?

Změna zdravotní pojišťovny je skutečně jednoduchá. Stačí online nebo na kterékoliv pobočce vámi zvolené pojišťovny vyplnit do 30. září registrační formulář. Své staré pojišťovně přitom nemusíte nic oznamovat, o vše se postará už pojišťovna nová.

Pokud jste OSVČ, bude potřeba doložit kopii živnostenského listu a přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu za poslední rok. Studenti také musí doložit potvrzení o studiu, senioři přiznání důchodu.

Ode dne, kdy je změna pojišťovny platná (od 1. 1. 2020 při přehlášení do 30. září 2019), musíte také nahlašovat změnu u svého zaměstnavatele a u všech svých ošetřujících lékařů.





Podívejte se na přehled bonusů a benefitů jednotlivých pojišťoven:







Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)



Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP)



Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)



Oborová zdravotní pojišťovna (OZP)



Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ)



Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (ZP MV)



RBP, zdravotní pojišťovna



