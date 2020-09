Nejvyšší ústavní činitelé řešili zahraniční politiku, Vystrčila nepozvali

Premiér Andrej Babiš, předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček a prezident Miloš Zeman. Obvykle by na fotce byl i předseda Senátu. Druhý nejvyšší ústavní činitel ale na lánském zámku chyběl.

Předsedu senátu Miloše Vystrčila prezident na pravidelnou schůzku nepozval kvůli jeho srpnové cestě na Tchaj-Wan. "Mě to mrzí, nepřijde mi to moudré, a pokud jeden ústavní činitel chybí, není to dobře," zhodnotil Vystrčil.

"Nejvyšší ústavní činitelé nedoporučili panu předsedovi Senátu cestu na Tchaj-wan. Pan předseda Senátu názory sobecky ignoroval a nedbal jednotné zahraniční politiky České republiky. Proto nemá smysl, aby se setkání k zahraniční politice účastnil," vysvětlil mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Prezident ale nevyloučil, že na další setkání Vystrčila opět pozve, vše prý záleží na něm. "Nebudu prezidenta přesvědčovat, v tomto smyslu jeho rozhodnutí respektuji," doplnil Vystrčil.

Ten s delegací navštívil Tchaj-wan na přelomu srpna a září. Jeho cesta vzbudila mnoho emotivních reakcí. "Já jsem řekl, že panu předsedovi cestu na Tchaj-wan doporučit nemohu. My si vyhrazujeme právo s Tchaj-wanem spolupracovat, ale Česká republika uznává Čínu," reagoval na začátku září ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.

Na Vystrčilovu návštěvu reagovala ostře především Čína, která Tchaj-wan považuje za svou provincii. "Překročil červenou čáru. Čína musí svou suverenitu a teritoriální integritu bránit," zveřejnil čínský ministr zahraničí Wang I.

Česká a také evropská diplomacie tehdy slova čínského ministra zahraničí odsoudila.