Nejvyššího státního zástupce už vláda neshodí, navrhuje Benešová

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (ANO) navrhuje v novele zákona, aby vláda nemohla odvolávat nejvyššího státního zástupce. Přitom právě obavy, že by mohla Benešová kvůli kauze Čapí hnízdo nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana vyměnit, vyhnaly tisíce lidí do ulic.

Ministerstvo spravedlnosti poslalo do připomínkového řízení novelu zákona o státním zastupitelství, která upravuje jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců. Pokud úprava zákona zdárně projde legislativním procesem, mohla by začít platit od roku 2022.

"Současná právní úprava není vnímána jako optimální a jasně o tom svědčí řada snah v uplynulých letech. Já jsem při svém nástupu slíbila, že návrh novely zákona o státním zastupitelství předložím, a to se dnes stalo," řekla ve čtvrtek ministryně spravedlnosti Marie Benešová.

Vedoucí státní zástupci, včetně toho nejvyššího, by podle novely ve své funkci zůstávali sedm let. Vláda by přitom už neměla možnost je odvolávat bez uvedení důvodu. Šlo by to jen na základě kárného řízení.

Unie státních zástupců hodnotí neodvolatelnost žalobců pozitivně. S některými částmi novely však nesouhlasí.



"Upozorňujeme zejména na složení komisí pro výběr vedoucích státních zástupců, do nichž má ministr spravedlnosti dosazovat většinu členů (tři z pěti). Máme za to, že by ministr neměl jmenovat většinu členů v situaci, kdy je to opět on, kdo bude následně jmenovat vedoucí státní zástupce do funkce," napsala unie na svém facebooku.



"Jako sporné dále vidíme pouze sedmileté funkční období nejvyššího státního zástupce, zatímco předsedové nejvyšších soudů jsou ve funkci deset let,“ píše se také ve vyjádření.



Informace o novele se objevila tři dny před plánovanou demonstrací na pražské Letné, na kterou se chystají policisté i dopravní podnik.



Lidé tu budou protestovat i proti Benešové a žádat její odvolání. Obávají se totiž, že by se ministryně mohla ze své pozice snažit zasahovat do vyšetřování kauzy Čapí hnízdo, v níž je stíhaný i premiér Andrej Babiš. Třeba právě změnami na postech vysoce postavených státních zástupců.