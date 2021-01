Covid-19, smrt vojačky i zavřené hranice. Tyto události hýbaly Českem

Kapela Mandrage ukončila činnost

2. 2.2020

Populární kapela Mandrage odehrála ve Fóru Karlín svůj poslední koncert, kterým udělala tečku za svou kariérou. Vleklé spory se zpěvákem Vítem Starým donutily hudebníky těsně před startem zrušit republikové turné, ze kterého odehráli právě jen karlínský koncert.

"Navzdory tomu, že jsme se všichni snažili, aby se Víťa dal do kupy, navzdory tomu, že jsme minulý týden začali všichni zase zkoušet, navzdory Víťovu zdánlivě znovu nabytému elánu, navzdory všem dohodám. Víťa s námi opět prakticky přerušil komunikaci, v jedné z mála SMS zpráv, které nám poslal, stálo, že chce turné zrušit. A tak se nedá nic dělat," napsali členové kapely na svém facebookovém účtu.

Virus SARS-CoV-2 dorazil i do ČR

1.3.2020

Státní zdravotní ústav potvrdil vůbec první tři lidi v ČR nakažené novým koronavirem. Šlo o muže (68) české národnosti, který působil na univerzitě v italském městě Udine a po návratu do ČR byl v domácí karanténě. Druhou nakaženou byla americká studentka (21), která studuje v italském Miláně a do Prahy přijela na výlet. Třetí nakažený se vrátil s rodinou z lyžovačky v Itálii z oblasti Veneto. Ministerstvo zdravotnictví u všech tří označilo průběh onemocnění covid-19 jako mírný.

Česká republika vůbec poprvé uzavřela státní hranice

15.3. 2020

Vůbec poprvé v polistopadové historii rozhodla vláda o uzavření státních hranic. Toto opatření přijal kabinet Andreje Babiše v naději, že výrazným omezením pohybu lidí směrem z republiky i do ní se podaří omezit šíření onemocnění covid-19. V té době v Evropě umíralo na nákazu virem SARS-CoV-2 nejvíc lidí v Itálii - každý den více než 500. K 21. březnu evidovala Itálie 4825 obětí pandemie, zatímco v České republice zaznamenali zdravotníci první ženu zemřelou s covid-19 až 26. března.

Po zapálení bytu v Bohumíně zahynulo 11 lidí

8.8.2020

Jednu z největších tragédií roku 2020 způsobil úmyslně založený požár v bytě panelového domu v Bohumíně na Karvinsku, při němž zemřelo celkem 11 lidí. Šest z nich (včetně tří dětí), zahynulo na narozeninové party přímo v bytě, zbývající podlehli smrtelným zraněním po zoufalém skoku z hořícího objektu. Jen třem šťastlivcům se podařilo před smrtícími plameny uniknout, když dokázali přelézt na balkón sousedního bytu.

Policie obvinila z vraždy a z obecného ohrožení 54letého údajně odvrženého manžela jedné z obětí, který si přišel s rodinou vyřídit účty. Podle policie zazvonil u dveří bytu svého syna v 11. patře a po otevření rozlil do předsíně i na dveře přinesenou hořlavinu a zapálil ji. Při výslechu pak tvrdil, že chtěl své příbuzné jen postrašit.

Obviněný je ve vazbě, podle dostupných informací dosud nebyl obžalován, protože se čeká na znalecké posudky. Ty mají říct hlavně to, kolik hořlaviny muž použil a jaký byl v té chvíli jeho psychický stav. Viníkovi hrozí až 20leté vězení, v krajním případě může dostat i doživotí.

Na misi v Egyptě zahynula první česká žena-voják

12.11.2020

Česká rotmistryně Michaela Tichá (27 let) zahynula na zahraniční misi v Egyptě, kde působila na Sinajském poloostrově jako pozorovatel v rámci mnohonárodních vojenských sil. Při zřícení vrtulníku Black Hawk zahynulo spolu s ní ještě šest Američanů a jeden francouzský voják. Ostatky vojákyně, která byla in memoriam povýšena do hodnosti štábní praporčice, přepravil zpátky do vlasti armádní speciál.

V roce 2021 chce prezident republiky Miloš Zeman u příležitosti výročí založení republiky udělit Michaele Tiché in memoriam medaili Za hrdinství. Rotmistryně Tichá se stala vůbec první českou vojákyní, která zahynula při nasazení v zahraničí.