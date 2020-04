Nekašleme na vás! Hospody se semkly a zdarma vaří pro záchranáře

Po vládním nařízení o uzavření restaurací majitel burgrárny přemýšlel, co s nakoupenými potravinami. Nakonec se rozhodl suroviny zpracovat a uvařit jídlo pro záchranáře, policisty, hasiče, zkrátka všechny, kteří jsou nasazeni v tzv. „první linii“.

Nápad představil několika svým známým z oboru, kteří neváhali a udělali totéž. „My jsme oslovili celou republiku. Aby nám pomáhali. Najednou nám na sociální sítě chodí fotky restaurací, o kterých třeba ani vůbec nevíme. Rozváží jídla, rozváží pro hasiče, policii, záchranku.

A tak jsme vytvořili web, kde si ta restaurace zadá svůj volný počet jídel a druhá strana, jednotky IZS si vyhledají restauraci ve svém okolí a s nimi se domluví. Ze začátku, jsem celé tohle organizoval já, ale ono to nejde, nedáte to dohromady ve všech městech. Tímto jsme to chtěli zjednodušit. A až tohle všechno odezní, tak v tom chceme pokračovat,“ říká Zdeněk Střížek, majitel restaurace Bejzment.

Od prvního momentu všechny zapojené restaurace vařily z vlastních zásob a využívaly vlastních prostředků. Na začátku minulého týdne už ale na webu spustili účet, na který mohou lidé zasílat libovolnou částku a podpořit tak právě tyto restaurace.

Spolupracují také dodavatelé surovin, pokud jim to situace dovolí, rádi dodávají suroviny zdarma či levněji. „Máme statkáře, který nám jednou týdně dováží vejce, máme řezníky, pekaře, máme spoustu malých podnikatelů, kteří nás podporují, které my podporovali předtím. Takže oni nám to teď vrací, ale musí se na to jít slušně a s pokorou,“ míní majitel restaurace. Přijímají také podporu v podobě napečených sladkostí, nápojů či časopísů. „Dokud můžeme a máme, rádi dáme. Dnes je doba, kdy všichni chtějí pomáhat. A dokud my budeme moci a budeme na to mít finance, budeme to dělat dál.“

V současné době už takto pomáhá přes 40 restaurací. Vaří nejrůznější typy jídel, masitých i vegetariánských, jak se všichni shodují, strava je důležitá a chtějí, aby jídlo bylo pokud možno rozmanité.

„Dodáváme jídla především policii a na infekční oddělení na Bulovku. Společenská odpovědnost, to je to, jak my si představujeme podnikání. Dlouhá léta spolupracujeme s organizací zachraňte jídlo, která upozorňuje na plýtvání potravinami. Když nás Zdeněk oslovil s touto spoluprací, tak jsme neváhali ani chvíli,“ řekl Petr Pešek, kuchař a spolumajitel Rybárny na Praze 4.

V restauraci na Praze 10 zase dodávají policistům a hasičům ze Strašnic a vozí do ÚVN. „Dělá nám to radost, pomáhat se musí. Když nám Zděnek zavolal, neváhali jsme ani chvilku. Náklad na jídla není takový, abychom nemohli pomoc,“ okomentoval situaci šéfkuchař restaurace Žebírkov, Pavel Šupitár.

Zapojují se i stravovací zařízení v podobě food tracků. Do jednoho z nich si policisté chodí pro večeři. „Děláme to proto, že nám to dělá radost. Pomáháme lidem, kteří nám pomáhají k tomu, abychom se z té situace rychle dostali. Letos jsme na trhu čtvrtý rok a naše zásada je chovat se slušně, uctivě a dělat kvalitní jídlo. Doba si to žádá, není lehká,“ zhodnotil majitel a provozovatel food trucků Take Eat EZ, Erik Zlámal.