Někde déšť pomohl. Vltavu můžete sjet od Budějovic po soutok s Labem

Hladina orlické přehrady pak byla ještě v polovině února na úplném minimu. Jedinečná podívaná přilákala davy turistů, kteří si procházeli pozůstatky bývalých staveb. Teď je vodní nádrž opět plně napuštěna.

Hladina se nejvíce zvedla po vydatných deštích v minulém týdnu, za posledních sedm dnů o více než dva metry. "Vodní nádrž Orlík je naplněna z 94,4 procenta. Nebylo zatím potřeba přikročit k žádnému mimořádnému odtoku," uvedl mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán.

Díky dostatečnému množství vody v Orlíku mohla být v letošní sezóně spuštěna také zmíněná plavební komora Kořensko na soutoku Vltavy a Lužnice, která jako poslední v proplouvání bránila.

Od víkendu je tak pro rekreační lodě splavná Vltava od Labe až do Českých Budějovic, čehož využil třeba i Václav Jaroš. "Jedu z Ústí nad Labem, chci jet až do Budějovic. Je to dobré, jenom mě zlobí motor, takže jsem musel zůstat stát v Týně," popsal vůdce plavidla, který si pochvaloval čistou vodu.

Na Vltavě je 17 plavebních komor, na některých je potřeba se objednat. "Stačí vždycky zavolat dopředu a komorníci a Povodí Vltavy tohle zvládá. Každému doporučuju komoru v Hněvkovicích, která je 16 metrů hluboká a je to zážitek," ujistil předseda společnosti Českobudějovicko - Hlubocko David Šťastný.





