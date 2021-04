Někde mají vyočkováno, jinde zase musí lidé čekat. Ministerstvo slibuje nápravu

Do Česka v úterý dorazilo více než 400 tisíc vakcín od společností Pfizer/BioNTech, a tak nic nebrání tomu, aby se od středy mohli registrovat i zájemci o očkování ve věku 55 až 60 let. V některých krajích je ale vakcín stále nedostatek. Nerovnoměrné zásobování chce ministerstvo zdravotnictví dorovnat právě vakcínami, které teď dorazily. Už za měsíc, přesněji od 1. června, by se podle premiéra mohla spustit registrace i pro věkovou kategorii od 40 let.

Zhruba 150 tisíc lidí v Česku stále čeká na svůj termín očkování. Některá očkovací centra naopak už nemají koho očkovat. Pokud tedy někdo už čeká na vakcínu dlouho, měl by zkusit změnit místo, kam se hlásí.



"Tento týden vlastně dostaneme rekordní počet vakcín, téměř 620 tisíc, a to hlavně od firmy Pfizer. Zítra dostaneme i zásilku od firmy AstraZeneca, 145 tisíc. Očkuje se dobře," zhodnotil v úterý premiér Andrej Babiš (ANO).



Například Národní očkovací centrum O2 Universum přijímá rezervace od pondělí a od 3. května se v něm začne očkovat. "Podle našich dat je tam zhruba 670 lidí registrovaných, z nichž už v tuhle chvíli 538 má svůj termín, takže je tam čekací doba relativně krátká," shrnul manažer komunikace Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT) Lukáš Trnka.



"Kdokoli z celé republiky se může přihlásit. My zítra otvíráme věkovou kategorii 55 plus a doufejme, že to pojede takovým tempem, abychom se do konce května dostali na takovou věkovou kategorii, že bychom mohli od 1. června otevřít 40 plus," přiblížil Babiš.



Některá velká města přitom bojují s nedostatkem vakcín. Chyba je zřejmě na straně krajských koordinátorů.



"My kraji přidělíme počet vakcín, který je vypočtený na základě velikosti populace, a potom zohledňujeme nějaké počty čekajících, ale potom je to na krajském koordinárotovi. Je to opravdu o tom, aby s tím na regionální úrovni pracoval, protože to už je jeho odpovědnost. Tím ministerstvo už do rozdělování nezasahuje," vysvětlila národní koordinátorka očkování proti covidu-19 Kateřina Baťhová.



"Pokud si očkovací místo nebo krajský koordinátor vyžádá, tak my umíme čekajícím poslat SMS zprávu a doporučit místo, kde je ta fronta na očkování menší," doplnil Trnka.



Ministerstvo zdravotnictví plánuje dorovnávat rozdíly v krajích a posílat větší dodávky vakcín tam, kde je o ně zvýšený zájem. "Teď to bude Praha, střední Čechy, jižní Čechy a Ústecký kraj. Teď tam mají nejvyšší počty čekajících, takže jim dáme vakcíny navíc. U Prahy je to opravdu tím, že očkuje osoby z řady jiných krajů, ale ze základu dostává počet vakcín podle počtu obyvatel v Praze," objasnila Baťhová.



Zatímco do center jdou vakcíny od Pfizeru/Biontechu, praktici dostávají přednostně AstraZeneku. Té ale chodí méně. "Očkovací místa si stahují do očkovacích míst jenom to, co potřebují na přeočkování dávek, které byly podávány úplně na začátku v únoru," sdělila Baťhová.



Do konce týdne by mělo dorazit také 48 tisíc vakcín od společnosti Moderna a 12 tisíc od společnosti Johnson & Johnson. Jednodávková americká vakcína by také měla pomoci praktikům.