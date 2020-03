Někdo odložil dítě do babyboxu. Holčička dostala jméno Eva Zuzanka

Do babyboxu ve Slezské nemocnici v Opavě někdo v pátek 20. března brzy ráno odložil novorozenou holčičku. Ta je podle zpráv lékařů zdravá. Dostala jméno Eva Zuzanka.

"Zazvonil mi mobil, přišla sms od opavského babyboxu a na obrazovce jsem viděl tmavou bundu se zipem, z níž vykukovaly růžové částečky dětského tělíčka," uvedl Ludvík Hess, předseda občanského sdružení Babybox pro odložené děti – Statim.

Novorozenou holčičku našli zdravotníci v 5:38 ráno. Ta byla lehce podchlazená, ale je v pořádku. Jméno dostala po sestřičkách z neonatologického oddělení, které se o ni ten den postaraly. Váží 3,8 kila a má světlé vlásky.

Babybox nové generace je v Opavě od 7. listopadu 2019. Eva Zuzanka je takto celkově 203. odložené dítě v Česku. Letos je to čtvrtý přírůstek opavského babyboxu, celkově sedmý.

V současnosti funguje v České republice 76 babyboxů. První byl uveden do provozu v roce 2015. Všechny schránky jsou umístěny tak, aby odkládající zůstal v anonymitě. Poté, co je dítě do této schránky odloženo, zapne se ventilace a vyhřívání. Po malém okamžiku se spustí i "alarm", který upozorní personál nemocnice, že mají nový přírůstek.