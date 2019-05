Někdy vyhrává ten, kdo je na tom nejhůř!

Hlavní postava divadelní hry Kurz negativního myšlení Geirr (Michal Dlouhý) měl před dvěma lety autonehodu a je upoután na invalidní vozík. Jeho žena Ingvild (Kristýna Frejová) ve snaze zachránit manželství pozve skupinu tělesně postižených, kterou vede až nesnesitelně pozitivní psycholožka Tori (Apolena Veldová). Geirr, milovník válečných filmů a Johnnyho Cashe, se však rozhodne k tvrdému protiútoku.



TORI: …Ale jistě jsi v poslední době prožil něco hezkého, o čem můžeme mluvit ne?

GEIRR: V poslední době jsem ochrnutej a impotentní, takže nemám pocit, že bych zažil něco hezkýho.

(CITACE ZE HRY)



A tak během jediné noci dochází nejen k sebedestruktivním hrám včetně ruské rulety, pokusům o sebevraždu či ne zcela dobrovolným skokům z okna, ale především k poznávání sebe sama, skoncování s falešnou upřímností, soucitem a možná ke skutečnému „léčení“ duše.Divadelní adaptace pozoruhodného norského filmu v sobě spojuje prvky psychologického dramatu se sarkasticky černou komedií. Autorem filmové předlohy je, který při příležitosti 150. reprízy uvedení hry osobně navštívil Švandovo divadlo a o jevištním zpracování svého díla řekl:„Překvapilo mě, že o jevištní adaptaci vůbec někdo projevil zájem. Vlastně doteď pořád nechápu čím to je, že je ten film v České republice tak populární. Je to samozřejmě skvělé, ale vlastně bych nedokázal říct proč. Takže ano, překvapilo mě to dost. Teď už teda vím, díky reakcím diváků v sále, že české publikum oceňuje černý humor celého příběhu. Těší mě, že se i přes vážnost osudů hlavních postav lidé dokáží smát tomu, jak těžký život vlastně dokáže být.“Příběh se odklání od zbytečného soucitu, přetvářky a falešného optimismu. Žádné „keep smiling“. Pryč se všemi těmi, kdo si myslí, že život je fajn! Pryč s těmi, co chtějí řešit vaše problémy, pryč se ženskými, co milujou mrzáky.Sarkastickou černou komedii sv hlavní roli, byste si pro její specifický humor rozhodně neměli nechat ujít! Hra se na smíchovské scéně s velikou oblibou hraje od roku 2010 a vy ještě stihnete červnové uvedení! Kurz negativního myšlení ve Švandově divadle můžete vidět v pondělí 17. 6. odveDivadlo se tímto představením rozloučí před prázdninami se svou sezónou, aby od září přivítalo sezónu novou, jistě stejně úspěšnou.