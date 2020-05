Na maturitu jen jeden pokus. Studenti skončili v karanténě a přišli o termín

Studenta gymnázia v Orlové Reného Kanioka čekají přijímačky na vysokou školu, rád by se věnoval učitelství na střední škole se zaměřením na ruštinu a dějepis. Nečekaná komplikace mu ale může studijní plány výrazně zkomplikovat.



Kvůli nakažené spolužačce se jen několik dní před společnou, celostátně organizovanou maturitou v posunutém jarním termínu dozvěděl, že musí být v karanténě. A není sám.

"Karanténa se týká celkem 11 spolužáků a dvou profesorů, počítá se nám od minulého čtvrtku, kdy jsme byli naposledy v kontaktu s nakaženou spolužačkou. Zbývá nám dalších šest dnů," řekl v sobotu.



Písemné testy didaktické části jsou naplánované už na pondělí a úterý 1. a 2. června. Studenti i vedení školy zkoušeli kontaktovat různá ministerstva a Cermat. Náhradní zkoušku za jarní termín před podzimem ale není možné nabídnout kvůli zákonům.

"Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání je povinno řídit se platnými právními předpisy, které určují harmonogram maturitní zkoušky. Legislativně ani organizačně není možné stanovit termíny společné části maturitní zkoušky mimo jarní a podzimní zkušební období," uvedl mluvčí Cermatu Marek Lehečka.



"Máme informace z hygieny, že nás bude v pondělí kontaktovat a provést testy. Pak by snad mělo být do 48 hodin vyhodnocení. Což by bylo až do středy," popsal Kaniok. Škola by jim ale měla vyjít vstříc a posunout jim datum ústní zkoušky.



Studenti mají celkem dva pokusy na složení maturity. Tímto o jeden letošní termín přijdou, což pro ně znamená, že pokud nesloží maturitu na podzim, přijdou o celý jeden školní rok.



Maturita proběhne standardně s vynecháním slohových prací. Podívejte se na reportáž televize Nova: