Několik identit, stejní muži. Kdo jsou agenti, které hledají kvůli Vrběticím?

Alexandra Miškina rozvědka prý naverbovala jako studenta vojenské lékařské fakulty. Anatolij Čepiga má být plukovník vojenské zpravodajské služby. Po obou pátrá česká policie i tajné služby.

"Osoby využívaly nejméně dvě identity, kdy se nejprve prokazovaly dvěma ruskými pasy se jmény Alexandr Petrov a Ruslan Boširov, následně pasem Moldavska na jméno Nicolaj Popa a pasem Tádžikistánu vydaným na jméno Ruslan Tabarov," uvedla policie.

Oba se podle zjištění investigativní skupiny novinářů Bellingcat v říjnu 2014 objevili v Praze. Boširov pověsil na sociální síť fotku ze Staroměstského náměstí. O pět dní později explodoval na Zlínsku muniční sklad a oba muži ještě týž den měli opustit Českou republiku. Odjet měli do Rakouska a zpět do Moskvy.

"Záleží na tom, k čemu jsou ti lidé určeni, jsou na to připravováni dlouhá léta v mateřském státě. Někteří lidé studují a pracují řadu let, než jsou aktivováni," říká bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR Jiří Šedivý. "Jsou velmi nebezpeční. Byli na našem území nelegálně a páchali tu trestnou činnost," tvrdí bezpečnostní expert Jan Paďourek.

Oba agenti umějí zacházet s jedy a výbušninami. Podle dostupných informací patří do jednotky 29155, která má být určena k podvratným operacím, vraždám a sabotážím. Právě oni měli podle britských úřadů v roce 2018 v anglickém Salisbury na svědomí otravu bývalého ruského a britského špiona Sergeje Skripala a jeho dcery Julie novičokem.

"Jejich specialitou je spíše "amatérská vražda". Něco tam nesedí podle mě," myslí si bezpečnostní expert David Bohmot. Tajný agent by podle něj měl především umět rychle zmizet, aby zvládl takovou situaci.

Oba agenti prý dostali od ruského prezidenta Vladimíra Putina na konci roku 2014 řád Hrdinů Ruska, a to krátce poté, co sklady ve Vrběticích vyletěly do povětří. Oba v roce 2018 poté, co měli otrávit Skripala, poskytli rozhovor ruské televizi. "Chtěli jsme se podívat do Stonehenge, osady Old Sarum a katedrály Panny Marie. Ale nešlo to, protože všude byla, jak se říká, břečka," nechali se slyšet.

"Pokud existují informace, že to byli ti stejní lidé z GRU, kteří se podíleli na otravě Skripala, tak jsme druhá země, která se o ně zajímá a myslím si, že není žádná šance, aby tito lidé byli vydáni spravedlnosti," domnívá se bývalý řeidtel Úřadu pro zahraniční styky a informace Karel Randák.

Policie jejich fotky zveřejnila a žádá všechny, kteří o nich mají nějaké informace, aby je sdělili vyšetřovatelům z Národní centrály proti organizovanému zločinu.

