Některá centra zastavila registraci zájemců o očkování. Nejsou vakcíny

V České republice zdravotníci do pátku vyočkovali přes jeden a půl milionu dávek vakcíny proti covidu-19. Do konce dubna by podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) měly alespoň jednu dávku dostat minimálně dva miliony lidí. Problém je ale v tom, že očkovací centra mají vakcín málo. Některá už dokonce zastavila registraci nových zájemců.