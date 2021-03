Některé druhy rakoviny lze vymýtit, hlásí lékaři! V ČR chtějí zavést změny

Rakovinu, kterou způsobuje lidský papilomavirus (HPV), lze vymýtit. Tvrdí to čeští lékaři, kteří se opírají o úspěšný mezinárodní program v Austrálii. Jejich snahou je nyní nasměrovat na stejnou cestu i Česko. Klíčem k úspěchu má být kombinace plošného očkování a screeningu.

Podle odborníků se v zemi výskyt tohoto onemocnění podařilo snížit až na sedm případů na 100 tisíc žen ročně, přiblížil se tedy k hranici tzv. vzácného onemocnění, která odpovídá šesti případům na 100 tisíc žen.

Podle odborníků se v zemi výskyt tohoto onemocnění podařilo snížit až na sedm případů na 100 tisíc žen ročně, přiblížil se tedy k hranici tzv. vzácného onemocnění, která odpovídá šesti případům na 100 tisíc žen.

Podmínkou úspěchu je podle European Cancer Organisation (Evropská organizace pro boj proti rakovině) devadesátiprocentní proočkovanost jak u dívek, tak u chlapců a zároveň vysoká návštěvnost screeningu. Snahou lékařů je nyní nasměrovat Česko na tuto metu také. Nebude to ale nic jednoduchého.

"Austrálie je v tomto ohledu světovým premiantem, povědomí o očkování je tam velmi vysoké a také jejich přístup k němu je zodpovědnější než u nás,“ říká předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP Vladimír Dvořák.

Podle odborníků je cíl 90 procent proočkovanosti v Česku v současnosti vzdálený. "Takto vysokou míru v Česku nemají ani některé povinné vakcíny. O vymýcení nemocí způsobených HPV samozřejmě usilujeme, ale pro začátek bych byla ráda, abychom zvrátili ten klesající trend a proočkovanost začala znovu stoupat,“ upozorňuje šéfka Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR Ilona Hülleová.

V Česku se v roce 2018 podle odhadů nechalo naočkovat 60,2 % dívek a 29,7 % chlapců ve věku 13 let. Tuzemský systém je přitom podle lékaře Dvořáka nastaven dobře. "Stejně jako v Austrálii u nás hradíme vakcinaci jak dívkám, tak hochům, v České republice je to ve věku 13 let. Pro snížení výskytu rakoviny děložního čípku ale nesmíme zapomínat také na důsledný screening a prevenci, což ženy velmi často zanedbávají,“ vysvětluje.

Během pandemie koronaviru návštěvnost screeningů poklesla a současná situace příliš nenahrává ani nepovinnému očkování. "Kvůli současné situaci bohužel zájem o nepovinná očkování klesl. Lidé by je ale ani teď neměli odkládat a nechat se naočkovat co nejdříve,“ varuje Hülleová.

Velký zádrhel lékaři vidí i ve vzdělávání veřejnosti, která v Česku podléhá různým dezinformacím a očkování odmítá. "Obecné povědomí o rizicích spojených s HPV stoupá, lékaři navíc rodiče na očkování upozorňují při preventivních prohlídkách ve 13. roce dítěte. Poslední roky ale musíme bojovat s náladou společnosti zaměřenou proti očkování obecně. Té část rodičů podléhá a své děti očkovat nenechají – přitom je vakcínou mohou ochránit před zdravotními problémy v dospělosti,“ dodává lékařka.

Podle ní by mohla pomoci i osvěta mezi samotnými dětmi, nejen rodiči. "Bylo by vhodné, kdyby se to dozvěděly třeba ve škole v rámci vyučování,“ uzavírá.

Co je HPV



HPV je nejčastější sexuálně přenosnou infekcí. Většinou probíhá bezpříznakově a spontánně vymizí. V některých případech může ovšem po čase způsobit celou řadu chorob, kromě rakoviny děložního čípku i rakovinu análního otvoru, penisu nebo genitální bradavice, a to jak u žen, tak u mužů. Očkování může nákaze HPV zabránit. U chlapců i dívek je však důležité ho provést ve 13 letech (ještě před zahájením sexuálního života), kdy je hrazeno pojišťovnami.

