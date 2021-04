Plaga: Školy musí dostat přednost před obchody. Promluvil o otevření školek

"Do kategorie s nízkým týdenním přírůstkem nákazy by se mohl zařadit i Plzeňský kraj. Proto si ministerstvo zdravotnictví vyžádalo čas do čtvrtka, kdy finálně potvrdí kraje, které otevřou kompletně mateřské školky," uvedl ministr školství Robert Plaga, který doufá, že se situace bude dobře vyvíjet i nadále a v následujících týdnech by tak otevřely i druhé stupně základních škol.

Podle Plagy nebudou děti ve znovuotevřených mateřských školách testovány ani nebudou muset nosit roušky. "Při kompletním znovuotevření školek jde o ty nejmenší děti. Pokud nebude možné PCR testování ze slin, nemá testování úplně význam. I nošení roušek nebylo epidemickými skupinami vyhlášeno jako nutné," uvedl ministr k hygienickým podmínkám.







Rozvolňování v oblasti obchodu a služeb stojí hned za obnovením výuky ve školách. "Vzdělávání má přednost. Shodli jsme se na tom v pondělí na vládě. Pevně doufám, že se nebudou protlačovat obchody a služby na úkor školství," doplnil Plaga.

Následně by při příznivém vývoji pandemie mělo dojít k otevření již zmiňovaných druhých stupňů základních škol a obnovení výuky na vysokých školách. "Žáci druhého stupně byli naposledy prezenčně ve škole v prosinci," uzavřel téma znovuotevření ministr školství.





