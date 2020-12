Když se hraje fotbal, nařízení neplatí? Hospody měly otevřeno přes zákaz

V restauracích a hospodách se může nově sedět až do 22:00, ale i to bylo pro fanoušky fotbalové Slavie málo. Sešívaní totiž ve čtvrtek hráli s izraelským týmem Happoel Beer Sheva a zápas končil až ve 22:30, tedy půl hodiny po povinné zavírací době. V některých restauracích ale byli k návštěvníkům i přes vládní nařízení schovívavější.

Ačkoliv měla restaurace zavřít přesně ve 22:00, desítky minut po zavírací hodině lidé ve vršovické restauraci stále seděli a popíjeli. Přitom ještě před zápasem plánovali, jak druhý poločas budou sledovat z pohodlí gauče.

"Mrzí nás to, ale jsme rádi, že můžeem jít do hospody alespoň na jednu půli," ocenil jeden z fanoušků. S dodržením zákazu neměl na začátku televizního přenosu problémy ani další z hostů: "S tím se nedá nic dělat. Zákony jsou zákony. A ty je potřeba doržovat. Takže mi nezbývá nic jiného, než to dokoukat doma."

Jeden půllitr střídal druhý, a tak už v průběhu zápasu bylo jasné, že hosté své plány nedodrží. Obsluha je vyzvala k poslední objednávce tak, jak bývá zvykem - 15 minut před zavírací dobou. Jenže zákazníkům se domů nechtělo. Ani když personál natvrdo vypnul všechny televize v podniku.

"Číšníci je požádali, ať odejdou. Ale nemůžou je násilím vyhodit z restaurace. Tak museli počkat, až sami odejdou," sdělil manažer hospody.

V podniku jen o pár metrů dál běžel fotbal až do konce, a tak seděli dál i fanoušci. Podle výčepních už měli všichni zaplaceno, jen si chtěli dopít poslední rundu. Půl hodiny po zákazu se ale na místě zdržovalo ještě třicet lidí.

Majitele se nám nepodařilo kontaktovat, ale k situaci se vyjádřili zaměstnanci, kteří v hospodě seděli dlouho do noci: "Půlhodiny před zavíračkou se dělá poslední objednávka. Ten člověk si schválně objedná dvě piva a dokud je nevypije, tak neodejde, protože si je koupil. Lidi si objednají i osm panáků a chtějí to dopít. Tak jsme zvolili lidský přístup a nechali je tam."

A podobně to vypadalo i v dalších pražských restauracích. Úplný extrém byl podnik na Praze deset, kde krátce před půlnocí nedopíjelo pár lidí, ale doslova praskal ve švech. Na dveřích byl přitom nápis "closed" a byly uzamčené.

Reportéři TN.cz však v Praze natrefili také na hospody a restaurace, které nařízení vlády dodržely a po desáté hodině večer měly zavřeno. Přestože se vevnitř ještě svítilo, žádní zákazníci už tam nebyli a zaměstnanci pouze uklízeli.

Díky zlepšující se epidemické situaci se od čtvrteční půlnoci Česká republika oficiálně přesunula do třetího stupně systému PES. Otevřely se tak obchody a restaurace, začaly fungovat služby. Mimo to skončil také zákaz nočního vycházení. Jakých dalších uvolnění jsme se dočkali, se dočtete v tomto článku na TN.cz.

Podívejte se na reportáž TV Nova: