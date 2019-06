Některé restaurace diskriminují cizince! Účtují jim více peněz

Anglicky hovořící figuranti a reportérka TV Nova šli do známé restaurace v centru hlavního města. Objednávky byly stejné - káva a zmrzlinový pohár. Po každém chtěl ale číšník jinou částku.

Po reportérce chtěl číšník 208 Kč. Po ženě, která na obsluhu mluvila anglicky, žádal 240 Kč. "Číšník, když jsem mu chtěla dát 208 korun, tak to zdůvodnil tím, že je ještě potřeba 20% servise charge a viděl, že mám v ruce 2 dvacetikoruny, takže si vzal 240 korun," popsala žena, která předstírala, že je cizinka.

Číšník poté účtenku nepřinesl. Navíc o tom, že zaplatí o 32 korun víc, nebyli anglicky hovořící kolegové vůbec informováni. "No to já vám to vrátím, servis není v ceně, tak to naúčtoval.. No, to by samozřejmě dopředu se s tím měli seznámit, tady máte 35 korun zpátky," rozhodl další číšník.

Loni uložila inspekce v souvislosti s prokázaným diskriminačním jednáním 13 pokut. Letos za první 4 měsíce už jich bylo 5. Jedna restaurace v centru Prahy dostala za diskriminační chování pokutu až 60 tisíc.

"Provozovatelé jednali odlišným způsobem, zda se jednalo o českého občana nebo o občana, který se tvářil jako zahraniční turista. Tady jednoznačně docházelo k diskriminaci k neseznámení spotřebitele s cenou, k nesprávnému účtování," řekl mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich.