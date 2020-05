Některé země otevřou hranice, Češi budou smět na koupaliště i tábory

Vláda se rozhodla zrychlit uvolňování opatření, vzhledem k příznivé situaci v Česku. Hrozící krach leteckých společností by mohl Čechům znemožnit vycestovat do zahraničí. Rakousko chystá postupné zrušení hraničních kontrol, Polsko naopak prodloužilo uzavření hranic. Epidemiolog Roman Prymula předpovídá otevření koupališť i letních táborů od července.

Hlavní události

- V Česku je 8269 nakažených koronavirem. Uzdravilo se již 5047 lidí a 290 jich zemřelo

- Epidemiolog Roman Prymula v pořadu Napřímo uvedl, že od července by mohla otevřít koupaliště, letní tábory i noční podniky

- Od pondělí padla některá opatření. O tom, který z nich se rozvolnění týká, se dočtete v tomto článku

- Již od 25. května nebude na veřejnosti povinné nosit roušku, minimálně dvoumetrové rozestupy však bude třeba dodržovat i nadále

- Hrozící krach aerolinií by Čechům mohl znemožnit vycestovat na zahraniční dovolenou. Kvůli následnému zdražení zájezdů by si ji většina Čechů již nemohla dovolit

- Prezident Miloš Zeman v pondělí podepsal zákon, který dává policistům a strážníkům právo udělit pokutu až 10 tisíc korun každému, kdo nebude respektovat nařízená opatření proti šíření nákazy

- Rakousko chce zmírnit opatření na hranicích. Již v průběhu května zmírní opatření na hranicích se Švýcarskem a od 15. června plánuje otevřít hranice s Německem. Polsko naopak prodloužilo uzavření hranic do 12. června

- Ve světě se Covidem-19 nakazilo již více než 4,4 milionu lidí. Téměř 300 tisíc jich nákaze podlehlo

Epidemiolog Roman Prymula v pořadu Napřímo řekl, že od 1. července by měla otevřít koupaliště a v návaznosti na ně také letní tábory s účastí do 500 lidí. Otevřít by měly také diskotéky a noční podniky, hrozí však, že jejich provozní doba bude zkrácená. "Rozvolněná opatření nechceme vracet zpátky, pokud by došlo k nárůstu, můžeme další vlnu zpomalit. Dají se také dělat opatření na konkrétních místech, například uzavřít restaurace v jednom městě," přiblížil Prymula.

On-line reportáž ON-LINE REPORTÁŽ: Koronavirová pandemie FBI varovala vědce pracující na vakcíne proti koronaviru před hackery Americký federální úřad pro vyšetřování a tamní agentura pro kybernetickou bezpečnost varovala vědce, kteří pracují na vývoji vakcíny proti Covid-19, aby si dali pozor na čínské hackery. Ti by se prý mohli pokusit ukrást jejich práci. Americký prezident Donald Trump označil varování Anthonyho Fauciho, epidemiologa Bílého domu, za nepřijatelné. Fauci hovořil o riziku, které by mohlo představovat příliš rychlé otevření škol a obnovení ekonomiky. Brazílie za uplynulý den zaznamenala nejvyšší nárůst případů Za posledních 24 hodin v Brazílii přibylo 11 385 lidí pozitivních na Covid-19, což je nejvyšší denní nárůst od počátku pandemie. Celkem země eviduje téměř 189 tisíc nakažených. Přibylo také dalších 749 obětí. Poslanec Tomio Okamura (SPD) považuje vládní pomoc firmám stiženým koronavirovou krizí za skandální. Nemá podle něj žádný efekt Vlda nazv pomoc firmm a zamstnancm postienm nouzovm stavem to,e zamstnavatelm sn penle na 20 % pi pozdnm zaplacen odvod zamstnavatele za zamstnance na sociln pojitn.ili msto,aby jim pomohla udret pracovn msta,tak je za to jet potrest penle — Tomio Okamura (@tomio_cz) May 13, 2020

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se v úterý v Lánech sešel s prezidentem Milošem Zemanem. Projednávali boj s koronavirovou epidemií, fungování Ústředního krizového štábu a ekonomickou budoucnost Česka. Hamáček vyzdvihl přínos programu Antivirus, bez kterého by podle jeho slov byla nezaměstnanost dvakrát vyšší. S prezidentem se shodli na tom, že pomoc od státu musí být co nejrychlejší.

Od úterý platí nové výjimky v nošení roušek. Ochrana nosu a úst není již povinná pro logopedy, studenty a účastníky přijímacích řízení a zkoušek a děti v mateřských školách. Roušek se zbavili také autisti a děti do dvou let. Nákupní doba vyhrazená důchodcům se prozatím měnit nebude. Řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Od 25. května bychom se nošení roušek na veřejnosti mohli zbavit definitivně, dodržovat nejméně dvoumetrové rozestupy však bude povinné i nadále. Roušky bude dále třeba nosit ve vnitřních prostorách budov. Od pondělí znovu otevřela kadeřnictví, holičství, galerie, muzea, hrady a zámky a restaurační zahrádky. Sportovci mají opět k dispozici venkovní prostory za účelem tréninku.

V pondělí 11. května také prezident Zeman podepsal zákon, který dává strážníkům a policistům nové pravomoci ohledně postihů za nerespektování nařízení proti šíření koronaviru. Nově mohou těm, kteří opatření nebudou dodržovat, udělit pokutu až 10 tisíc korun. Potvrdil to mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.

Nové epicentrum nákazy

Covidem-19 se nakazilo 10 zaměstnanců mlékárny v Otinovsi na Olomoucku. Jedná se o pětinu všech tamních pracovníků. Jak se nákaza mezi zaměstnanci rozšířila, hygienici zatím neví a mlékárnu nechali z bezpečnostních důvodů uzavřít.

Podívejte se na reportáž TV NOVA:

Situace v zahraničí

Na špici žebříčku nejzasaženějších zemí světa zůstávají Spojené státy, kde je více než 1,4 milionu nakažených. Počet obětí v zemi přesáhl 85 tisíc. Španělsko na druhém místě má 271 tisíc lidí pozitivních na Covid-19 a více než 27 tisíc úmrtí. Rusko zůstává na třetím místě a počet nakažených v zemi přesáhl 242 tisíc, obětí je zhruba 2200. Velká Británie za Ruskem sice zaostává v počtu nakažených, kterých eviduje téměř 230 tisíc, několikanásobně však zemi překonává v počtu obětí. Těch je v Británii již 33 tisíc. Jde tedy o druhou nejvyšší úmrtnost na světě.

Pandemie koronaviru vyjde zdravotnictví na miliardy korun. Více v reportáži TV NOVA:

Česko zoufale bojuje s nedostatkem zdravotních sester. Podívejte se na reportáž Josefa Svobody:

Kvůli pandemii byl letos zrušen nejnavštěvovanější zemědělský veletrh Země živitelka. Více v reportáži TV NOVA: