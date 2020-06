Češi sice vycestují, některé země je ale nevpustí! Kam se stále nesmí?

Přestože se pravidla pro cestování výrazně uvolnila, stále platí celá řada omezení. Z České republiky můžeme svobodně vycestovat, to ale neznamená, že se do všech zemí dostaneme. Některé státy jsou pro turisty i nadále uzavřené, a to nejčastěji z toho důvodu, že nemají situaci kolem pandemie koronaviru pod kontrolou.

Zatímco do většiny evropských států už Češi mohou volně vycestovat, jiné kontinenty jsou nám stále zapovězeny.

Spojené státy americké

"Spojené státy si zatím stále procházejí poměrně dramaticky celou krizí, ale i tam je zřejmé, že už jsme za vrcholem," sdělil ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD).

"Podle těch informací, které máme, by Amerika mohla být otevřená někdy během podzimu," upřesnil Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří.

Latinská Amerika

V Brazílii, největší zemi Latinské Ameriky, je situace stále kritická. Po Spojených státech je to druhá nejpostiženější země na světě. Nedoporučují se ani cesty do Mexika, kde přibývá nakažených i obětí. Vrchol epidemie by v zemi měl nastat v nejbližších dnech. Podle ministra Petříčka bude i Latinská Amerika přístupná až na podzim.



Severní Afrika

Jednou z nejvyhledávanějších destinací je Egypt. Tamní úřady ale s příjezdem cizinců do země zatím nepočítají, přestože nebyl výslovně zakázán. "V tuto chvíli nemáme žádný stanovený termín. Odhadujeme, že by to mohla být polovina léta," informoval Petříček.



Jihovýchodní Asie

Podle cestovních kanceláří by Asie měla být zcela bez omezení až od září. "Ústřední výbor ve Vietnamu rozhodl, že otevře hranice jenom zemím, které budou mít nulový Covid-19," doplnil Papež. Do Thajska se momentálně také nepodíváme. Nejenže do země platí zákaz vstupu cizinců, ale taky zákaz všech mezinárodních letů, a to až do konce měsíce.



Arabský svět

Také do Spojených arabských emirátů mají cizinci stopku.

Kdy a kam se budou moci turisté vypravit, bude záležet nejspíše především na epidemiologické situaci. V dohledné době si ale budeme muset vystačit především s Evropou.