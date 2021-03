Havlíček: Za zhoršení situace můžou lidé, ne rozvolnění před Vánocemi

Ministr průmyslu a obchodu uvedl, že plošné testování ve firmách dříve začít nemohlo. Také si stojí za tím, že rozvolňování během Vánoc nebylo chybou, současný stav je podle něj výsledkem toho, že někteří lidé v lednu a únoru nedodržovali mimořádná opatření. Tvrdý lockdown je podle něj záchrannou brzdou, díky které by za pár týdnů mohlo přijít zlepšení. Podle předsedy STAN to ale není jen na lidech, ti totiž začínají ignorovat opatření například kvůli špatné komunikaci ze strany vlády.

Vláda přistoupila k dalšímu kroku v boji s koronavirem a zavedla povinné samotestování ve firmách. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v úterní Snídani s Novou uvedl, že se s tímto krokem dříve přijít nemohlo, protože nebyly schválené testy, které by mohly podniky využít.

Situace v Česku v souvislosti s koronavirem je vážná, Havlíček ale trvá na tom, že ale rozvolňování během prosince chyba nebyla. Podniky by podle něj totiž už nepřežily, lituje ale otevření restaurací.

"Restaurace jsme skutečně pustili jenom my, dali jsme tam určité parametry, množství lidí v restauraci, množství lidí u stolu, 50% kapacita, hygienické předpisy a tak dále. Bohužel se to nedodržovalo, jak jsme si představovali, a to byl problém," zhodnotil Havlíček.

Podle Havlíčka ale vánoční rozvolňování nestojí za současným stavem. Podle něj ne všichni v lednu a únoru dodržovali nařízená opatření, což vedlo ke zhoršení situace.

"V tuto chvíli jsme v situaci, kdy jsme museli zatáhnout ruční brzdu. Ten lockdown, nebo řekněme okresní uzavření, je po vzoru i jiných zemí," doplnil Havlíček s tím, že Česko najelo na systém plošného testování a chodí více vakcín, v březnu jich má dorazit více než za celý leden a únor.

Pokud budou lidé nařízení dodržovat, je podle ministra šance, že zlepšení uvidíme už během března.

Podle předsedy STAN Víta Rakušana jsme se ale do takto špatných čísel nikdy nemuseli dostat, k testování ve firmách se mohlo dle jeho názoru přistoupit už před dvěma měsíci. Rakušan si myslí, že i některé velké provozy by se měly na tři týdny uzavřít.

Podle něj lidé ztratili důvěru ve vládu, někteří proto přestali poslouchat opatření, začali pohrdat samotnou pandemií. Je to ale podle něj například špatnou komunikací ze strany vlády.

