Žádné kapesné, k Vánocům nálepka. Samoživitelku s dcerkou ničí covid!

"Teď v lednu jsme už na tom hodně špatně. Nemáte na ty poplatky a nevidíte tu změnu, že bychom se mohli vrátit do práce. Je to strašný i na psychiku. Prostě už to přestávám taky dávat," popsala se slzami v očích samoživitelka Ilona Mertová.

Paní Mertová z Liberce je samoživitelkou už 10 let. Profesí je kadeřnice. V současné chvíli je kvůli protiepidemickým opatřením bez práce. Vyjít musí bez výživného. Otec se malé Ellen zřekl ještě dřív, než se stačila narodit.

"Každý den, co vyděláte, tak si musíte obálkovou metodou dát stranou. Nájem, poplatky, sociálka, zdrávka. A z toho zbytku se šetřilo," doplnila Mertová.

K Vánocům si toho moc dovolit nemohly. Dcerka dostala nálepku baletky na zeď. Ostatně tou chce jednou být. Chodí na kroužky baletu a krasobruslení. "Moje poslední vysvědčení byly samé jedničky," pochlubila se malá Ellen.

Na dovolené, jak ji většina z nás zná, nebyly nikdy. Moře znají z televize a jediné, co si mohou dovolit, jsou výlety po Liberecku. "Můj sen je ten, že bych se jednou chtěla podívat na Krétu. To je můj sen. Obrovský," svěřila se paní Mertová.

Malá Ellen mamince pomáhá tím, že prodává svoje starší oblečení a kapesného se vzdala. "Chci, aby mamka měla peníze. Nemůže pracovat," přeje si dcerka Ellen.

"Chtěla bych jí dopřát to, co já jsem nemohla zažít ve svém životě. Snažím se prostě bojovat a být pozitivně naladěná, ale teď už to moc nejde," ukončila paní Merová.

V Česku je přibližně 182 000 domácností, kde děti žijí jen s jedním rodičem. Nezaměstnaností jsou postižení až třikrát častěji než zbytek populace.