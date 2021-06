Někteří zdravotníci odmítají očkovat těhotné a kojící ženy. Ministr nechápe

Jednou z žen, kterou odmítli očkovat, je Veronika z Jablonce nad Nisou. Byla v tamním nemocničním očkovacím centru. Odešla ale s nepořízenou.

Veronika v dotazníku uvedla, že je kojící. Administrativní pracovníci ji proto poslali na konzultaci za lékařem. "Převzala si mě lékařka, která mě vyzpovídala, jestli vím, co dělám, jestli mám nějaké informace, jaký je můj zdravotní stav, jestli neberu léky a dala mi razítko se svým podpisem, že mě mohou očkovat," popsala žena začátek návštěvy očkovacího centra.

Veronika se vrátila do fronty a počítala s tím, že vakcínu dostane. "Z fronty mě znovu vytáhla jiná lékařka, která řekla, že ne, že neexistuje. Paní doktorka mi ještě doporučila, přepsat dotazník a do něj neuvést, že kojím," řekla Veronika, co následovalo.

V dotazníku jabloneckého očkovacího centra stojí, že k očkování potřebují písemné doporučení od praktického lékaře. Ten se prý ale nestačil divit. Veronika tedy napsala přímo řediteli nemocnice. "Na základě e-mailu od pana ředitele mi můj obvodní lékař vystavil větičku, že není kontraindikace," popsala Veronika.

Podobnou nepříjemnou zkušenost už by ale žádná z kojících ani těhotných ve městě mít neměla. Jablonecká nemocnice svůj přístup k očkování v průběhu týdne změnila.



"Naším počínáním jsme chtěli tyto ženy chránit před riziky spojenými s očkováním. V tuto chvíli už ale doporučení od praktického lékaře u těhotných po 12. týdnu a kojících nevyžadujeme," řekla mluvčí nemocnice Jana Válková.

Paní Veronika se ale po nepříjemných zkušenostech rozhodla změnit nemocnici a v sousedním městě ji naočkovali bez problémů.

Těhotné a prvních šest měsíců kojící matky ovšem odmítají očkovat také v Dobřichovicích. Informují o tom na sociálních sítích.

Ministr zdravotnictví Vojtěch s tím nesouhlasí. "Nemají na to právo, respektive nikde to není nastaveno tak, že by mohlo to očkovací místo odmítnout naočkovat takovouto ženu, pokud tam není nějaká kontraindikace," řekl Vojtěch.

"Studie potvrzují, že očkovaná těhotná žena předává protilátky plodu. Kojící žena je zase předává kojenci prostřednictvím mateřského mléka a může z toho mít benefit právě i ten novorozenec či kojenec. Ale pořád je to na individuálním rozhodnutí každé ženy," myslí si předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.

Plně naočkovaných u nás už je přes 1,9 milionu lidí. Vakcíny AstraZeneca a Johnson & Johnson nově budou po rozhodnutí ministra ale už jen pro pacienty nad 60 let. Jde o reakci na analýzu Evropské lékové agentury (EMA), která varuje před trombózou s trombocytopenií. Jde o vzácný nežádoucí účinek, který se vyskytl asi u jedné tisíciny očkovaných.