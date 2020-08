Některým českým jménům odzvonilo. Těmto hrozí zaniknutí! PŘEHLED

S křestními jmény je to jako s módou - jejich oblíbenost podléhá aktuálním trendům, občas se vrací ve vlnách a některá z nich nenávratně zmizí, aby uvolnila místo novým. Nemělo by nás tak překvapit, že některá tradiční česká jména ustupují do ústraní, a řadě z nich dokonce zcela hrozí vymizení.