Některým žákům se doma líbí, školy zkusí hybridní výuku. ANKETA

Distanční výuka by se už brzy mohla stát běžnou součástí vyučování na základních a středních školách. Dvaasedmdesát škol teď začíná testovat takzvanou hybridní výuku, což je kombinace prezenční a online výuky. A pokud se osvědčí, děti by už do školy nemusely chodit každý den.

Čtyři dny ve škole, jeden den doma. Takový rozvrh mají třeba děti z druhého stupně základní školy v pražském Ládví. "Při té online výuce jsme zjistili, že jsou děti, které se takhle naučí mnohem víc," řekl ředitel ZŠ Heřmánek Petr Adamec.



"Jsou to žáci především introvertní, pak žáci, kteří jsou už hodně samostatní, a pak to jsou žáci, kteří prostě mají speciální potřeby," přiblížila zástupkyně ředitele ZŠ Heřmánek Miroslava Adamcová.



A některé děti se tento přístup se souhlasem přijímají. "Líbí se mi to. Cítím se dost samostatná, nezávislá na ostatních," objasnila své pocity jedna ze žákyň. "Ušetřím cestu do školy, že vlastně nemusím chodit, že nemusím nosit tu těžkou tašku," dodala její spolužačka.



V pilotním projektu si samy školy mohou vybrat, jak přesně bude kombinace prezenční a distanční výuky vypadat. Většina z 72 škol do něj vstoupí v září.



Do hybridní výuky se zapojí třeba pražské gymnázium v Praze Na Zatlance. Jeho žáci se budou z domova učit minimálně jednou do měsíce. Online by děti měly třeba konzultace s učiteli nebo projektové dny.



Někteří z rodičů, jejichž děti budou mít od září znovu částečně distanční výuku, s tím nesouhlasí. "Jakákoliv forma kombinované výuky je podle mého názoru po tom, co jsme zažili loni, naprosto nepřijatelná," míní jeden z rodičů.

"Účelem je ověřit možnosti organizace, obsah a metody pro kombinované vzdělávání, které by mohlo do budoucna představovat rozšíření vzdělávací nabídky škol," uvedla mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. Novou formu výuky chce ministerstvo testovat až do srpna 2022. Pak by se mohla rozšířit i do dalších škol.

Co na kombinovanou výuku říkají odborníci, pedagogové, rodiče nebo samotné děti? Podívejte se na reportáž TV Nova:

Někteří rodiče jsou proti hybridní výuce. Budou si moci vybrat, jestli jejich dětem zůstane klasická docházka? Podívejte se na rozhovor s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO):