Nekupujte domy u moře, hladina stoupá rekordně rychle, varuje OSN!

Výsledky studie, kterou vypracovali vědci s podporou právě OSN, se objevily jen pár dní poté, co mladí lidé po celém světě demonstrovali kvůli klimatu. A také krátce poté, co aktivistka Greta Thunbergová na klimatickém summitu vystoupila s výbušným projevem, ve kterém spílala světovým lídrům.

Studie také podle britského Mirroru ukázala, že nejhorším dopadům globálního oteplování se ještě dá zabránit. Ovšem pouze v případě, že nebude pokračovat trend růstu emisí.

V takovém případě by došlo k rozhození přirozených mechanismů, které se starají o chod oceánů a také určují podobu zmrzlých regionů naší planety. Podle vědců by narušení těchto systémů mohlo být tak výrazné, že by následkům neunikl nikdo.

Britská vláda v OSN oznámila vznik mezinárodní koalice států, jejímž cílem je, aby do roku 2030 bylo 30 procent rozlohy světových oceánů chráněných.

To by mělo podle politiků prospět ohroženým druhům jako jsou želvy, korály nebo mořští koníci a zároveň tak bojovat se změnou klimatu, protože by se emise zadržovaly pod hladinou.

Studie nevaruje jen před vzestupem hladin oceánů jako takových, ale také před souvisejícími bouřemi v pobřežních oblastech, v nichž stojí i řada velkých světových měst s miliony obyvatel.

"Je v našich silách zabránit úplnému zhroucení klimatu. Vlády, města, podniky, investoři i místní komunity se musejí sjednotit a jednat rychle a rozhodně, abychom dokázali předejít těm nejčernějším scénářům, které tato studie nastiňuje," burcuje pařížská starostka Anne Hidalgová.

