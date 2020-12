Nelegální běžence v kamionu odhalili celníci tentokrát v Náchodě

Další nelegální běžence v kamionu odhalili policisté a celníci. Tentokrát v Náchodě, nedaleko hraničního přechodu s Polskem. Pět lidí cestovalo v rumunském kamionu z Turecka. Dvěma ještě nebylo osmnáct let, jedno dítě bylo dokonce mladší 15 let. Dospělí muži tak budou s největší pravděpodobností vráceni zpět do země. U dětí je to ale jinak, předběžně soud rozhodl o jejich umístění do diagnostického ústavu v České republice.