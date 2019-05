Nelidské chování! Mladík závodil se sanitkou, ohrozil život miminka

Na případ upozornil zpravodajský server Krimi Plzeň, který dostal čtenáře děsivé video. Na něm jde vidět, jak řidič audi závodí se sanitkou jedoucí na majáky, předjíždí ji a má z toho náramnou legraci.

Případ potvrdili záchranáři Plzeňského kraje. "Stalo se to z pátku na sobotu. Sanitka jela s inkubátorem a převážela miminko z domažlické nemocnice do plzeňské. Bylo předčasně narozené, slaboučké, křehké. V sanitce byl i tým z neonatologie - lékařka a sestra, které se vzadu staraly o malého pacienta. Záchranáři se snažili jet tak, aby byl převoz co nejbezpečnější," řekla pro TN.cz mluvčí záchranářů Mária Svobodová.

"Chování řidiče bylo nesmyslně riskantní, ohrozil život dítěte. Zaskočilo mě, že se něco takového vůbec děje. Že se mladí lidé natáčejí, jak se předhání se sanitkou," dodala Svobodová trpce.

Pro Krimi Plzeň se dokonce vyjádřil i řidič Martin, který seděl za volantem sanitky. "Něco podobného jsem ještě nezažil. Byli jsme voláni k akutnímu převozu novorozence. Dojelo nás černé audi, já jel v tu chvíli se zapnutými majáky velmi rychle, přesto nás auto několikrát předjelo - minimálně dvakrát na plné čáře. Pak někde počkal, vyjel, znovu nás předjel a pak odbočil někam doleva. Vysloveně si s námi hrál," popsal nepochopitelné chování řidič sanitky.

"My vezli toho nemocného novorozence, starého jen pár hodin, to je strašně křehoučký človíček a on nás takto ohrožoval ve veliké rychlosti. Riskoval nejen svůj život, ale hlavně život toho malinkatého človíčka v inkubátoru," dodal.

Podle informací Krimi Plzeň seděl za volantem audi teprve osmnáctiletý chlapec a několik jeho kamarádů. Opakované předjíždění sanitky si natáčeli na mobily a sdíleli na instagramu. Tam ale sklidili jen kritiku. "Až vám po nehodě půjde o život, snad to nikdo neudělá sanitce, co pojede pro vás," vzkázali jim lidé.

Mladík se na instagramu hájil nesmyslnými argumenty. "Ta sanitka jela jen stovkou, takže nemohla jet k ničemu vážnému," napsal. Video přesto smazal, stejně jako svůj profil, který už není dohledatelný. "Kámo, vymaž to, nechci mít poděl, co když to uvidí třeba nějakej policajt na insta," napsal mu jeden ze spolujezdců.

Smazání ale ničemu nepomohlo, záběry se dostaly do rukou policie, která se nyní případem bude zabývat. "Oznámení jsme přijali a předáme to kriminalistům v Domažlicích," uvedla mluvčí policie Dagmar Jiroušková.