Nemám ani na chleba, zoufá si důchodkyně! Selhal úřad práce?

Redakce TN.cz kontaktovala zoufalá seniorka z pražských Vršovic, která pobírá starobní důchod necelých 13 500 korun. Stát jí proto už nějaký čas vyplácí také příspěvek na bydlení. Nyní přišel zlom a na účet paní Benešové nepřišlo už dlouho nic. “Přišel mi dopis, že mám nárok na příspěvek na bydlení ve výši 2779 korun. Ten dopis mi přišel už 11. září. Nárok mám od července. Bohužel, červenec ani srpen, mi příspěvek ještě nepřišel a už je skoro konec září. Takže já teď nemám peníze ani na jídlo,“ popsala paní Němcová z Prahy 10 svou situaci.

Podle důchodkyně příspěvek na bydlení nepřišel žádnému seniorovi, se kterým už o svém problému mluvila. Za komplikacemi může být i pandemie koronaviru. Všichni, kteří mají nárok na příspěvek na bydlení, musí začátkem každého roku doložit aktuální dokumenty, aby jim úřady nárok opět přiznaly. Letos byl termín posunutý až na červen. I přesto, že paní Benešová doručila vše potřebné, dávky dodnes nedostala. “Já už tady žebrám po sousedech, aby mi dali zbytky jídla. Takto se to přeci nedá. Kdyby mi dlužili za jeden měsíc, tak ještě počkám. Ale vždy nás tak odbydou. Řeknou nám, že musíte čekat. I ostatním, co se tam chodí ptát, říkají jen to, že musíme čekat,“ popisuje důchodkyně. Podobně stručnou odpověď jsme dostali od Prahy 10 také my. “Příspěvky na bydlení vyřizuje Úřad práce ČR, který je organizací spadající pod MPSV, jeho chod tedy nemůžeme nijak ovlivnit,“ uvedl pro TN.cz mluvčí městské části Jan Hamrník.

Od úřadu práce jsme chtěli vědět, jestli mají s vyplácením příspěvků nějaký problém a kolik lidí zatím na peníze aktuálně čeká. Zajímalo nás také, do kdy budou muset senioři vydržet. Mluvčí na otázky neodpověděla, namísto toho jsme dostali jen všeobecné stanovisko. “Správní řízení ve věci dávek státní sociální podpory prochází řadou fází, na jehož konci je samotné vyplacení dávky. Výplata dávky musí projít přes účetní systém. I na tento účetní systém musí dohlížet zaměstnanec Úřadu práce ČR a zkontrolovat ho. Samotný převod na bankovní účet probíhá ihned, jak avízo z Úřadu práce ČR doputuje do Národní banky,“ uvedla pro TN.cz mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková. Za problémy s vyplácením příspěvků, jsou podle mluvčí, někdy zodpovědní i sami žadatelé. Často se totiž stává, že nevyplní všechny údaje nebo nedodají všechny potřebné doklady.

Paní Němcová doufá, že jí příspěvek přijde co nejdříve. Za chvíli jí totiž bude v rozpočtu chybět už příspěvek za září. Dohromady tedy více než 8 tisíc korun. Pro seniora je to hodně peněz. "Jak mohou ty lidi nechat o hladu? Nebo nezaplatit nájem? Já si tady dělám ostudu po obchodech. Prosím o chleba na dluh. Ale i v tom obchodě už čekají, kdy jim to vrátím,“ uvedla seniorka.