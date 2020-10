Pozor na nebezpečné panenky pro děti, mohou způsobovat neplodnost!

Na český trh se dostala dvojice nebezpečných hraček. Panenky Beauty Charm Style a Beauty Fashion obsahují ftaláty, které mohou kromě jiného snižovat plodnost. Estery kyseliny ftalátové mohou při hraní přicházet do kontatu s ústy, přecházet do slit a spolu s nimi se dostat do těla. Před hračkami varuje ministerstvo zdravotnictví.