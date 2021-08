Nemáte na školní pomůcky či kroužky? Pomoci můžou peníze od státu

"S náklady souvisejícími se vzděláním a zájmovou činností dětí, a to od základní po vysokou školu, může pomoci především jednorázová dávka pomoci v hmotné nouzi – mimořádná okamžitá pomoc. Je určená i těm, kteří na startu nového školního roku nemají s ohledem na své příjmy či sociální a majetkové poměry možnost uhradit výše uvedené výdaje vlastními silami," informovala centrála úřadu práce v tiskové zprávě.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) zdůraznila, že vzdělání, včetně vědomostí z kroužků, je pro děti často tím nejdůležitějším, co si do života odnesou. "Pokud na to rodiče finančně nemají, neměli by se stydět jít na Úřad práce ČR a informovat se, zda jim stát může pomoci,“ nabádá politička.

Rodiče ve svízelné finanční situaci mohou o mimořádnou okamžitou pomoc (MOP) žádat na úřadu práce, který mají nejblíž místu svého trvalého pobytu. "Naši zaměstnanci přistupují ke každému případu citlivě. Vždy zohledňují fakt, že se jedná o cílenou pomoc určenou nezaopatřeným dětem,“ vzkazuje generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon.

Pokud pracovníci úřadu práce mimořádnou dávku přiklepnou, může například náklady na dětský kroužek pokrýt až do výše sta procent.

"Součet poskytnutých dávek však nesmí v rámci kalendářního roku překročit desetinásobek částky životního minima jednotlivce, tedy maximálně 38 600 korun," upozornil úřad. Podrobné informace o MOP jsou k nahlédnutí na této webové stránce.

Rodinám s dětmi, které se potýkají s nízkými příjmy, mohou pomoci i další sociální dávky – například přídavek na dítě nebo na bydlení.

"V případě přídavku na dítě došlo od července ke změnám. Nově dosáhne na tuto dávku až dvojnásobný okruh dětí, přičemž se výrazně zvýšila i poskytovaná částka. Nárok na peníze mají všechny nezaopatřené děti, jestliže příjem v rodině nepřesáhne 3,4násobek životního minima. V praxi to znamená, že samoživitel s jedním dítětem dosáhne na dávku s příjmem ve výši 20 298 Kč, oproti původním 16 119 Kč. Výše dávky se pohybuje v rozmezí od 630 do 1 380 Kč," uvedl úřad.

