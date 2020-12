Němci budují očkovací centra, kde se dá. I na letišti či v koncertní síni

Německo spouští masovou akci, během které chce proočkovat obyvatele proti koronaviru. V očkovací centra, která by se mohla otevřít v druhé polovině prosince, se mění letiště, výstaviště i sportovní haly. Operace vyjde Německo v přepočtu na téměř 160 miliard korun.

Mamutí projekt - i tak se v Německu přezdívá velké očkovací akci. Přípravy prostor jsou v plném proudu. Jen metropole Berlín se chystá na tisíce lidí denně. Ve vakcinační centra se promění například letiště Tegel, nebo bývalé letiště Tempelhof, koncertní hala či zimní stadion.

První zájemci by si látku mohli nechat aplikovat už ve druhé polovině prosince, pokud v tu chvíli bude schválená vakcína. Německý ministr zdravotnictví tlačí na Evropskou unii, aby k tomu došlo co nejdříve.

"Každý den, který uspíší očkování, může pomoci snížit utrpení a ochránit ty nejzranitelnější. Očekáváme, že Evropská léková agentura vakcínu schválí do konce měsíce a hned poté začne očkování," říká mluvčí ministra Hanno Kautz.

Vakcinace už započala ve Spojených státech, vakcína tam totiž dostala osvědčení pro mimořádné použití už minulý pátek. Vakcíny v USA přednostně dostávají zdravotníci, zaměstnanci domovů pro seniory a jejich klienti.

"Myslím, že je to bezpečné. Máme výzkumy, klinické studie. Rozhodně se budu cítit bezpečněji, až půjdu z práce za svojí rodinou. Doufám, že i moji blízcí vakcínu brzy dostanou," svěřil se Kevin Londrigan.

Na logistice doručování vakcín do očkovacích center v USA spolupracuje i armáda. V první fázi se rozváží téměř tři miliony dávek vakcíny, do konce roku to má být až 40 milionů.