Němci nám zabavili roušky, tvrdila Jermanová. Je to fáma, říká diplomat

"Paní hejtmanko, dementujte prosím tvrzení, že Německo zadrželo zdravotnický materiál pro Českou republiku," napsal v pátek večer na twitter německý velvyslanec v Česku Christoph Israng. Příspěvek adresoval hejtmance Středočeského kraje Jaroslavě Pokorné Jermanové.

Velvyslanec tak reagoval na tvrzení hejtmanky z poloviny března, kdy uvedla, že kamion s ochrannými pomůckami mířící z Německa do Středočeského kraje byl na hranicích zastaven a zabaven na základě zákazu vyvážení těchto věcí ze země, který začal nově platit.

"Měli jsme objednáno velké množství roušek a respirátorů. Vezly se na kamionu přes Německo, řidič nám ale z hranic volal, že mu zboží zabavili a nepustili ho dál," popsala Pokorná Jermanová na tiskové konferenci Středočeského kraje v pondělí 16. března.

Ve stejný týden v pátek pak informovala, že německá strana pomáhá pomůcky vypátrat. "Obrátila se na nás německá ambasáda s nabídkou, že nám pomůže dohledat kontejner s našimi věcmi. Vím, že na tom intenzivně pracují," řekla Jermanová.

Tweet německého velvyslance s žádostí o vyvrácení celého tvrzení tak vyvolává řadu otázek. Israngův text je pak zakončen výzvou k nešíření falešných obvinění a vzájemné pomoci.

