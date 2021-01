V Německu policie vyhání lidi ze svahu! Sjezdovky jsou plné lyžařů

Nejen v Česku jsou uzavřená lyžařská střediska. Ski areály nejsou v provozu kvůli šíření koronaviru ani v sousedním Německu. Přestože v zemi platí až do 10. ledna lockdown, který zřejmě bude ještě prodloužen, Němci opatření nerespektují a ve velkém vyráží na hory lyžovat a sáňkovat.

Přestože německá vláda vyzvala občany, aby zůstali doma, lidé berou opatření na lehkou váhu. Stovky z nich vyrazily do oblíbeného ski resortu v německém Winterbergu. Populární letovisko pod náporem návštěvníků praskalo ve švech.



Zasahovat musela dokonce policie, ta svými vozy bránila autům s lyžaři v cestě ke známé sjezdovce. V místě se tvořily dopravní zácpy. Policisté navíc rozháněli po areálu davy lidí a upozorňovali je, aby ho okamžitě opustili.



Rada města na svém facebooku vyzvala, aby lidé do oblasti nejezdili. "Sáňkování u vleků není povolené, přestože to mnozí dělají. Není v provozu občerstvení, chaty ani toalety,“ doplnili zastupitelé.



Podobná byla situace také jinde. Policisté museli zasahovat například ve ski areálech poblíž města Dobel ve Schwarzwaldu. Zaparkovaná auta tam totiž blokovala příjezdové cesty, nebo je řidiči nechali na soukromém pozemku. Lidé, kteří měli ve svém voze sáňky, policisté vraceli a nepustili je dál.

O něco klidnější je situace v Rakousku. Přestože i tam platí omezení a vypadá to, že se v zemi lockdown prodlouží, lyžovat se tam začalo 24. prosince.



V Rakousku jsou však lyžařská střediska otevřená především pro tamní obyvatele. Vláda totiž ponechala uzavřené hotely a znemožnila tak turistům se v zemi ubytovat. Na svahy tak mohou "na otočku“ pouze ti, kteří žijí blízko Alp. Pro zahraniční hosty je po příjezdu do Rakouska navíc povinná desetidenní karanténa. Podle portálu The Local jde o snahu odradit od návštěvy hor co nejvíce lyžařů.

Lidé berou hory útokem. Více se dozvíte v následující reportáži: