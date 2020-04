Němci pověstní svou disciplínou: Slunečnému počasí neodolali ani oni

Plné cyklostezky, výdejní okénka obsypaná davy popíjejícími pivo nebo vychutnávajícími si na sluníčku zmrzlinu. Policisté nestíhají hříšníkům domlouvat. Omezení pohybu, zákaz vycházení bez roušek i zákaz srocování dostávají během velikonočních dní pořádně na frak. Snad toho nebudeme muset za pár dní litovat – obávají se epidemiologové a vládní představitelé v čele s šéfem Ústředního krizového štábu Janem Hamáčkem. Během dvou týdnů se ukáže, nakolik se liknavost Čechů podepíše na rozšíření nákazy a nežádoucímu promoření obyvatelstva.

Lidi, neblznte, zstate o svtcch doma, i kdy bude krsn! Je brzy chodit na nvtvy a na koledu, cena by byla pli vysok. sla jsou dobr, protoe jsme doma, ale i tak rostou. Pokud se na to vykaleme, bude to malr. Vydrme to, prosm. Pomlzku si uijeme pt rok!