Němcová, Žantovský, Jandák. Do Senátu chtějí známá jména

Do říjnových senátních voleb ještě zbývá několik měsíců, přesto se už o místa v horní komoře Parlamentu hlásí známá jména. Ve středu oznámila kandidaturu poslankyně za ODS Miroslava Němcová. Do senátu chtějí například i bývalí senátoři Michael Žantovský a Vladimír Železný, nebo poslanci Pavel Kováčik a Petr Vrána.

Většina stran stále ještě kompletní kandidátky nezveřejnila. Výjimkou jsou třeba Piráti nebo hnutí Trikolóra. Další zveřejňují některá jména postupně. To je třeba případ ODS, která ve středu oznámila kandidaturu bývalé místopředsedkyně strany a současné poslankyně Miroslavy Němcové. Její kandidaturu podpořily také TOP 09 a STAN, které z klání v Praze 1 stáhly vlastní kandidáty.

K obdobné spolupráci se strany dohodly také v Praze 5. Společným kandidátem bude ředitel Knihovny Václava Havla a bývalý velvyslanec v USA, Izraeli a ve Velké Británii Michael Žantovský. Ten už v Senátu v letech 1996 až 2002 zasedal, tehdy ještě za ODA.

Němcová a Žantovský se postaví stávajícím senátorům. V případě Němcové to na Praze 1 bude bývaly rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl. Ten má podporu KDU-ČSL, Zelených nebo hnutí Senátor 21. To založil senátor Václav Láska, který obhajuje na Praze 5. Těší se navíc podpoře Pirátů, lidovců nebo Zelených. Do souboje má zasáhnout ještě jedno výrazné jméno – ředitel Fakultní nemocnice Motol a bývalý ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík, který má mít podporu ČSSD i hnutí ANO.

Po roce a půl bude mandát senátora v obvodu Praha 9 obhajovat David Smoljak (STAN), který v Senátu nahradil Zuzanu Baudyšovou. Tady se ale ODS, TOP 09 a STAN na jednotném kandidátovi nedohodly. ODS do voleb vysílá historika a ředitele Památníku Lidice Eduarda Stehlíka, kterého podporují také lidovci.

Jandák vyzve Štěcha

Nejvíce mandátů bude v říjnu obhajovat ČSSD, které končí celkem deset senátorů. Část z nich už avizovala, že nebudou post obhajovat, například Pavel Štohl ve Znojmě. Jiní senátoři do voleb půjdou znovu, nikoliv ale pod značkou sociální demokracie.

To je podle deníku Právo třeba případ Miroslava Antla (Rychnov nad Kněžnou), Jaroslava Malého (Hradec Králové) nebo Emilie Třískové (Kolín). Místo kandidatury za ČSSD dávají přednost tomu jít do voleb jako nezávislí. Antl dosáhl před šesti lety ze všech sociálních demokratů nejlepšího výsledku v 1. kole, získal přes 40 %.

Přestože ČSSD ještě oficiálně kandidáty nepředstavila, mandát by měli obhajovat třeba Jiří Dietsbier mladší (Kladno), Karel Kratochvíle (Strakonice) nebo bývalý předseda horní komory Milan Štěch (Pelhřimov). A v jeho volebním obvodě se rýsuje zajímavý souboj.

Bývalý ministr kultury za ČSSD Vítězslav Jandák označil sociální demokracii za zoufalou stranu, která dělá populistickou politiku a oznámil kandidaturu v barvách hnutí ANO. Aby rozhodování sympatizanti sociální demokracie neměli ve volebním obvodě tak jednoduché, tak podle webu iDNES.cz má za hnutí Změna kandidovat také bývalý místopředseda jihočeské ČSSD a starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka.

Bitva o Znojmo

Na Znojemsku, kde se uvolní místo po Štohlovi, usiluje o místo v Senátu poslanec za KSČM Pavel Kováčik. Hnutí Trikolóra ve středu oznámilo, že ve Znojmě se s ním a s dalšími kandidáty utká bývalý ředitel TV Nova Vladimír Železný, který již jednou region v Senátu zastupoval.

Mezi kandidáty, které ve středu odhalila Trikolóra, je také Ivanka Kohoutová, ředitelka pražské střední školy známá ze sporů se studentkou o to, jestli může dívka ve škole nosit muslimský šátek. Kohoutovou v minulém roce vyznamenal prezident Zeman za „boj s netolerantní ideologií“. Kandidovat bude v Kolíně.



Stejně jako Kováčik a Němcová chtějí přejít do horní komory i další poslanci. Petr Vrána kandiduje za ANO na Přerovsku a už oznámil konec ve Sněmovně. Podle Krkonošského deníku bude na Královéhradecku kandidovat do Senátu také současný poslanec za hnutí ANO Jiří Mašek.