Německá ekonomika klesá. Podle expertů to ovlivní i Česko

Německá ekonomika během čtyř posledních kvartálů poklesla dvakrát a jednou se nezměnila. Přiložený graf ukazuje vývoj německého HDP na mezičtvrtletní bázi. Největší evropská ekonomika tak čelí tlaku v době, kdy se automobilové odvětví jako jeden z klíčových zaměstnavatelů a pilířů hospodářského růstu musí přizpůsobovat zpřísněným emisním standardům v Evropské unii a Číně.

Oops! #Germany on recession course. German GDP has shrunk in Q2 2019 by 0.1%, first contraction since Q3 2018. pic.twitter.com/P5p8geO3DJ