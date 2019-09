Německá vláda zvýšila letecké daně kvůli klimatu. A do USA letěla 4 letadly

Německá vláda před několika dny schválila zvýšení letecké daně jako součást boje s klimatickými změnami. Paradoxně pak ale kancléřka Angela Merkelová s několika málo členy vlády odletěla do Spojených států na klimatický summit OSN hned čtyřmi různými letadly. Česká vláda na tom není o moc lépe - čtyři její představitelé letěli do USA dvěma letadly.

Jen několik dní po přijetí klimatického balíčku, kterým německá vláda mimo jiné zvýšila leteckou daň, pět jejích představitelů odletělo do Spojených států, kde se v těchto dnech koná klimatický summit OSN. Na tom by koneckonců nebylo nic zvláštního, kdyby kancléřka Angela Merkelová (CDU) a další čtyři ministři nevyužili k přepravě hned čtyři různá letadla.

Informoval o tom německý deník Welt.de. Do New Yorku se nejprve vydala ministryně životního prostředí, následovala ji kancléřka Angela Merkelová společně s ministrem pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Ještě ten samý den tam menším letadlem odletěla i ministryně obrany. O dva dny později pak do New Yorku vyrazil ministr zahraničí.

Návrh zákona na zdvojnásobení letecké daně přitom navrhli samotní křesťanští demokraté (CDU) jako součást svého cíle snížit emise v Německu. "Různé cesty delegací jsou plánovány nezávisle na sobě," odůvodnila paradoxní situaci mluvčí spolkové vlády.

Představitelé vlády za svou cestu sklidili kritiku od Strany zelených. "Nejenže se chovají neekologicky, ale také plýtvají penězi daňových poplatníků," tvrdí strana.

Ani česká vláda se na své cestě do New Yorku nepředvedla zrovna v tom nejlepším světle. Na summit OSN Česká republika vyslala premiéra Andreje Babiše spolu se třemi ministry, místo jednoho letadla ale letěli minimálně dvěma.

Zatímco vládním speciálem krátce po nedělním poledni odcestoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO), ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) a zřejmě i samotný premiér, který však na fotografii chybí, ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD) se ke svým koaličním partnerům nepřidal a přes oceán letěl jiným letadlem o hodinu později.