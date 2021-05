Německo bude očkovat vakcínou Johnson & Johnson hlavně starší 60 let

Sousední Německo se rozhodlo používat vakcínu Johnson & Johnson především pro starší 60 let. Ostatní si o vakcínu mohou zažádat také, avšak očkování bude možné pouze po předchozí konzultaci s lékařem. Po aplikaci vakcíny se u několika málo pacientů objevily krevní sraženiny a možným dalším nežádoucím účinkům chce země předejít.

Spolkový ministr zdravotnictví Jens Saphn oznámil, že vakcína Johnson & Johnson bude nadále aplikována především lidem starším 60 let. Podobné pravidlo země nastavila i s vakcínou AstraZeneca. U obou vakcín se po aplikaci vyskytly vedlejší účinky ve formě krevních sraženin, a to u několika naočkovaných mladších 60 let. Informace přinesl portál sueddeutsche.de



Německo tak od pondělí doporučuje vakcínu především osobám nad 60 let. Ti mladší si vakcínu společnosti Johnson & Johnson mohou vybrat také, ovšem očkování musí předcházet konzultace u praktického lékaře.



"Nahlášené případy trombózy v souvislosti s očkováním vakcínou Johnson & Johnson jsou podobně jako u vakcíny AstraZeneca velmi vzácné. V souvislosti s tím očkovací komise navrhla, aby vakcína byla podávána především lidem, kteří jsou starší 60 let," uvedl ministr zdravotnictví Jens Spahn.

Vláda chce rušit očkovací centra. Pro vakcínu lidé pojedou i desítky kilometrů. Na reportáž TV Nova se podívejte zde: